警戒升級！英國工黨首度稱「中國威脅」6億英鎊情報預算抗滲透

英國外交大臣拉米公布「中國審計」結果，警告中國構成「複雜且持續的威脅」。（歐新社資料照）

2025/06/25 19:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國工黨政府24日正式公布對中國的全面審計報告，明確指出中國從間諜滲透、操控學界、到破壞經濟安全等行徑日益升高，外交大臣拉米更罕見將中國定義為「複雜且持續的威脅」，但隨即引發唐寧街拒絕背書的政治爭議。該報告也揭示，為提升防禦力，英國將加碼6億英鎊情報預算，成為對抗中共滲透的最新動作。

外交部強硬表述 唐寧街避談「威脅」用詞

拉米24日向國會報告，披露這份由首相施凱爾（Keir Starmer）上任後即展開的「中國審計」，詳列中國在英間諜活動、干預民主程序與削弱經濟韌性等升高趨勢。拉米表示：「我們理解中國是一項複雜且持續的威脅」，並強調英國未來對中關係將採取「進步務實主義」原則，在安全與利益之間取得平衡。他直言：「不與中國接觸根本不是選項。」

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然而，唐寧街發言人稍晚卻拒絕重複「威脅」（threat）一詞，引發外界質疑政府內部對中立場出現分歧。《電訊報》引述消息指出，拉米的講稿曾事先送交首相辦公室審閱，顯示用詞分歧可能出於政治考量。英國保守派則批評工黨「一邊增強情報預算，一邊向中國乞援」，尤其不滿政府未阻止中國在倫敦東區，設置被質疑涉及通訊監控的新大使館館址。

6億英鎊投入情報強化 聚焦防滲透與學界警示

根據《電訊報》取得的報告摘要，英國將在未來數年投入高達6億英鎊（約新台幣240億元）用於強化情資系統，重點為增進「因應中共滲透與干擾行動的韌性」，並發布指引供大學與科研機構參考，避免對中國依賴過深，包括學費、合作研究與技術移轉等。報告強調，反制中國帶來的挑戰「可能對英國人民生活造成巨大影響」。

《法新社》指出，施凱爾政府上任後，試圖對中國政策建立一致性，擺脫保守黨政府時期「黃金時代」的親中姿態。然而，當前英中關係仍受新疆人權、香港議題與俄烏戰爭立場等因素影響，外界普遍預期短期內難有突破。報導亦提及，國際人權組織已聯名致函施凱爾，呼籲其與黎智英之子會面，展現對港人權的支持。

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