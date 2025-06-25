比馬桶髒58倍！經常旅行注意 專家曝「這個」藏菌量最多

專家教5招清潔行李箱，避免病菌陪你回家。示意圖。（資料照）

2025/06/25 21:21

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕旅遊帶回回憶，也可能帶回滿滿細菌。一項最新研究指出，行李箱的輪子可能比公共馬桶座圈還髒近60倍，專家呼籲旅客回家後別急著把行李扔上床，否則可能讓細菌跟著你回家。

根據《每日郵報》報導，這項由保險公司委託進行的調查，檢測行李箱的輪子、底部與拉桿等部位細菌含量，結果顯示輪子是最髒的部分，其攜帶的細菌數量幾乎是公廁馬桶座圈的58倍。微生物學家波因特（Amy-May Pointer）指出，這些部位與人行道、廁所地板頻繁接觸，因此成為「細菌磁鐵」。

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波因特提醒，雖然結果令人驚訝，但只要落實基本的清潔習慣，就能有效防止細菌從行李箱轉移到床鋪或餐桌。她提出以下5個簡單可行的做法，幫助旅客降低衛生風險：

1.正確放置行李箱

專家建議旅館內應使用行李架擺放行李箱，避免直接接觸床鋪或地毯。若飯店未提供行李架，也可用塑膠浴帽包住輪子，以防止細菌污染環境。

2.避開明顯髒污

行李輪子最容易在機場、廁所或街道沾染髒污，因此出門在外應盡量避免推過水坑或不潔地面。波因特提醒，輪子越乾淨，細菌就越少。

3.搬運後記得洗手

拉桿與把手容易在旅途中接觸細菌，務必在接觸後立刻洗手。波因特強調，要把雙手當成剛摸過公共設施一樣對待，因為你已間接碰觸了它們。

4.回家立即擦拭

返家第一件事就是用消毒濕紙巾或肥皂水擦拭行李箱表面，這能有效減少細菌殘留，避免將外部病菌帶入室內空間。

5.深層清潔不馬虎

若行李箱有可拆卸輪子，建議泡溫肥皂水清洗。硬殼箱可用溫和漂白水擦拭，布面箱則可用吸塵器、抹布與小蘇打徹底清潔，防止霉菌滋生。

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