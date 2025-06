挑戰「地表最辣咖哩」！男吃一口秒倒地 痛苦脫衣癱路邊

2025/06/25 20:01

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕英國有個男子挑戰「世界最辣咖哩」,卻僅僅嘗一口就癱倒街頭,畫面在網路上爆紅,網友驚呼「根本地獄料理」。

根據《每日郵報》報導,這起事件發生在英國倫敦東部的印度餐廳。影片中,韓裔男子丹尼爾(Daniel)自信挑戰號稱地表最辣的咖哩,卻在吃下第一口後就辣到臉部扭曲、劇烈咳嗽,下秒脫去上衣、逃出店外倒在地上,嚇壞路人與店員。

店家老闆立刻遞上冰涼芒果奶昔,但丹尼爾喝完後仍十分痛苦,最後靠著奶昔、水與休息才逐漸恢復元氣,完成拍攝。他挑戰的這道超辣咖哩售價22英鎊(約台幣880元),原料費高達50英鎊,由多達72種辣椒製成,其中不乏全球少見甚至未登錄的極品辣椒。

餐廳說,只要在15分鐘內完食整份咖哩,就能獲得整桌免費餐點,但也在官方網站上明確警告「不對任何後遺症負責」。據了解,這家店也曾發生顧客挑戰後呼吸困難、痛苦大叫等情形,店員通常會提供冰品、優格與芒果奶昔幫助紓緩。

專家指出,辣椒中的辣味來自辣椒素(capsaicin),會刺激口腔、喉嚨與胃部的神經感受器,導致灼燒感,甚至出現嘔吐、出汗、頭痛等症狀。美國佛州的急診醫師卡平(Dr. Capin)說,有些人因基因較少辣椒素受體而對辣較有耐受性,但若一次攝取過量,也可能引發罕見但危險的健康風險。

餐廳共同經營者則透露,這道咖哩所用辣椒多來自孟加拉家族世代流傳的種籽,不見於一般市售辣椒排名。「我們甚至還虧本在賣,純粹是為了樂趣和話題。」他笑說,未來可能還會拍攝員工挑戰版本,持續推動這項「辣死人不償命」的極限體驗。

