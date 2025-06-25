挑戰「地表最辣咖哩」！男吃一口秒倒地 痛苦脫衣癱路邊

韓裔男子挑戰世界最辣咖哩，第一口就痛苦不堪，最後他脫衣癱坐街頭，靠芒果奶昔緩解辣感。（圖擷取自X@UB1UB2 ）

2025/06/25 20:01

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國有個男子挑戰「世界最辣咖哩」，卻僅僅嘗一口就癱倒街頭，畫面在網路上爆紅，網友驚呼「根本地獄料理」。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在英國倫敦東部的印度餐廳。影片中，韓裔男子丹尼爾（Daniel）自信挑戰號稱地表最辣的咖哩，卻在吃下第一口後就辣到臉部扭曲、劇烈咳嗽，下秒脫去上衣、逃出店外倒在地上，嚇壞路人與店員。

請繼續往下閱讀...

店家老闆立刻遞上冰涼芒果奶昔，但丹尼爾喝完後仍十分痛苦，最後靠著奶昔、水與休息才逐漸恢復元氣，完成拍攝。他挑戰的這道超辣咖哩售價22英鎊（約台幣880元），原料費高達50英鎊，由多達72種辣椒製成，其中不乏全球少見甚至未登錄的極品辣椒。

餐廳說，只要在15分鐘內完食整份咖哩，就能獲得整桌免費餐點，但也在官方網站上明確警告「不對任何後遺症負責」。據了解，這家店也曾發生顧客挑戰後呼吸困難、痛苦大叫等情形，店員通常會提供冰品、優格與芒果奶昔幫助紓緩。

專家指出，辣椒中的辣味來自辣椒素（capsaicin），會刺激口腔、喉嚨與胃部的神經感受器，導致灼燒感，甚至出現嘔吐、出汗、頭痛等症狀。美國佛州的急診醫師卡平（Dr. Capin）說，有些人因基因較少辣椒素受體而對辣較有耐受性，但若一次攝取過量，也可能引發罕見但危險的健康風險。

餐廳共同經營者則透露，這道咖哩所用辣椒多來自孟加拉家族世代流傳的種籽，不見於一般市售辣椒排名。「我們甚至還虧本在賣，純粹是為了樂趣和話題。」他笑說，未來可能還會拍攝員工挑戰版本，持續推動這項「辣死人不償命」的極限體驗。

London’s hottest curry makes a man leave the restaurant and think about what he just ate @Bengal_Village pic.twitter.com/SvNWtZOOUq — UB1UB2 West London （Southall） （@UB1UB2） June 19, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法