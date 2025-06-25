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    阿拉斯加航空艙門高空脫落原因出爐 4根螺栓出廠就沒裝

    阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 Max 9客機去年在高空飛行期間發生艙門脫落事故。（路透）

    阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 Max 9客機去年在高空飛行期間發生艙門脫落事故。（路透）

    2025/06/25 18:47

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 Max 9客機去年發生驚悚意外，機艙門在1.6萬英尺（約4876公尺）的高空中脫落，導致機艙失壓，所幸機上177人全數平安。經歷17個月調查，美國國家運輸安全委員會（NTSB）公布初步報告，認定波音公司對製造工人訓練不足且品管鬆散，加上聯邦航空總署（FAA）長期監督不利，終釀成這起嚴重安全事故。

    這起事件發生在2024年1月5日，阿拉斯加航空編號1282的波音737 MAX 9客機從奧勒岡州起飛不久，機艙門塞板突然脫落，造成機艙內瞬間失壓，座椅靠墊與乘客物品被吸出機外，7名乘客與1名空服員輕傷，但最終全機177人平安降落，未釀更大災難。

    據《美聯社》報導，經過17個月的調查，美國國家運輸安全委員會發現，這架飛機在製造時，固定門塞的4個關鍵螺栓曾被移除，但從未重新安裝。隨著154次飛行後，門塞逐漸鬆動，直到該次航程遭氣流衝擊最終脫落。

    調查也發現，波音公司分配未受訓的工人進行關鍵安裝作業，門塞維修期間，原負責人員甚至休假，卻未指定其他合格員工補位，導致無人確認螺栓是否鎖妥。

    NTSB指出，波音工廠內部存在「過快節奏、過高壓力」的文化，不僅影響作業品質，更使工人被迫從事他們未受訓的工作。門塞組裝小組24人中，僅1人曾處理過相關工序，整體訓練標準與紀錄管理皆有缺失。

    除了波音自主管理鬆散，NTSB也點名美國聯邦航空總署（FAA）長年監管鬆散。雖然FAA每年對波音執行50多次製造審查，卻未訂立明確標準，且多數檢查紀錄在5年後即遭銷毀，不會用來作為後續檢查依據，導致潛在風險長期未被掌握。

    儘管波音與FAA事後已展開檢討並承諾改善訓練與流程，NTSB警告：除非企業與監管機構能從上到下落實安全意識，否則類似事故恐怕還會重演。同時呼籲，須建立更嚴格的品質監管與製造標準，以保障航空安全。

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