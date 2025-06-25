尚比亞政府最後一刻向法院申請 阻止前總統在南非下葬

尚比亞政府已向南非一家法院提起緊急訴訟，尋求阻止前總統倫古的葬禮。（路透）

2025/06/25 17:08

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕尚比亞政府已向南非一家法院提起緊急訴訟，尋求阻止前總統倫古（Edgar Lungu）的葬禮。這是尚比亞政府與倫古家人之間就其葬禮發生的最新爭執，此前倫古家人選擇在南非舉行私人葬禮，而不是在尚比亞舉行正式國葬。

根據《BBC》報導，尚比亞總檢察長卡貝沙（Mulilo D Kabesha）已請求法院暫停原定於25日舉行的葬禮，直到爭議解決為止。卡貝沙在法庭文件中稱，國葬是一種正式的公共活動，以軍事榮譽形式舉行，旨在紀念具有國家意義人物。他以尚比亞開國總統卡翁達（Kenneth Kaunda）案例為例，主張個人意願不應凌駕於更大的公共利益之上。

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卡翁達家人2021年表示，他希望被安葬在妻子身旁，而不是政府指定地點。但南非政府將卡翁達安葬在盧薩卡的大使館紀念公園。

尚比亞媒體引述倫古家人的話稱，由於他們尚未收到法院文件，葬禮將按計劃進行。

這場爭執源於倫古與其繼任者總統希奇雷馬（Hakainde Hichilema）之間長期存在的不和，倫古曾在遺囑中表示，希奇雷馬不應參加他的葬禮。倫古去世後，他的家人希望負責葬禮安排，包括將遺體從南非運回國，而尚比亞當局試圖掌控局面。

雖然尚比亞政府和倫古家人後來同意為倫古舉行國葬，但最終雙方因具體安排而破裂，促使倫古家人選擇在南非安葬。希奇雷馬此後一直主張，倫古作為前總統「屬於尚比亞民族」，應該葬在尚比亞。

目前圍繞著倫古安葬事宜的爭議，凸顯他與其繼任者之間的緊張關係，這種關係在倫古生前就已存在。在倫古擔任總統期間，希奇雷馬因叛國罪被監禁了100多天，因為希奇雷馬車隊據稱拒絕為他讓路。

尚比亞前總統倫古與其繼任者希奇雷馬之間長期存在不和。圖為希奇雷馬。（美聯社）

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