AI認知作戰再進化！ 菲律賓驚見「假素人」大軍帶風向

在香港拍攝的照片中，一名男子手持兩支手機，播放支持與反對菲律賓副總統彈劾案的AI生成影片，畫面中的學生與老婦皆為虛構角色，凸顯AI假素人操控輿論的新手法。（法新社）

2025/06/25 17:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕你以為正在發表意見的「路人甲」，其實根本不存在！一場圍繞菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）彈劾案的政治風暴，意外揭露人工智慧（A）認知作戰的新戰線，AI假資訊已從模仿名人，進化為捏造「虛構素人」，藉由操縱言論來塑造假象民意，對民主制度構成新一波滲透危機。

《法新社》報導，這場風波起於菲國國會參議院於2月通過彈劾薩拉，控其涉貪並密謀暗殺總統小馬可仕；但參院於6月10日退回審理，理由為程序違憲。就在此節骨眼上，兩支立場對立、聲稱來自基層民眾的「街訪影片」在社群瘋傳，均突破百萬點閱。

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假素人現身帶風向

一支影片中，數名身穿制服的男學生替薩拉辯護，直指彈劾案政治操作；另一支則是年邁魚販痛批參議員「雙標」，怒嗆：「窮人偷竊就被關，副總統偷錢卻被保護？」兩段影片分別獲得副總統本人及其支持者轉發，聲稱「青少年更了解時事」、「草根支持強烈」。

然而，《法新社》查證發現，這些所謂「民眾」根本不存在。他們是透過Google旗下影片生成平台Veo創造出的AI虛擬人物，畫面雖逼真，但浮水印、招牌文字混亂、臉部特徵過度平滑等跡象揭示其虛構身份。

製作這類假影片所需時間僅約5分鐘，創作者之一席諾西普（Bernard Senocip）坦承，他為了「表達政治立場、躲避網路霸凌」才選擇AI角色。他並指出，在TikTok上已註明為AI生成，但臉書版未標註。

假民意難監管

根據AI倫理組織Data and AI Ethics PH創辦人利戈特（Dominic Ligot）說法，Veo是目前最先進的AI影片工具之一，其最新版本能生成更自然的動作與表情，使內容更難識破。Google則未回應平台是否設有防止誤用機制。

專家警告，這類「假素人」言論將意見偽裝為來自真實基層，造成民意假象。菲律賓Sigla研究中心研究員拉努薩（Jose Mari Lanuza）表示，這些影片「讓某些立場看似擁有壓倒性支持」，破壞社會對政治程序的信任。

南洋理工大學研究員恩里奎茲（Jose Enriquez）指出，雖然AI平台如OpenAI曾承諾禁止模仿名人，但這些「憑空創造」的路人角色處於技術與倫理的灰色地帶，難以被監管或懲治。

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