伊朗抓以色列間諜 3人遭絞刑處死

伊朗今日處決3名涉嫌為以色列從事間諜活動的囚犯。（擷自X@notexecution）

2025/06/25 16:39

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕根據《伊朗國家通訊社》今（25）日報導，伊朗今日處決3名涉嫌為以色列從事間諜活動的囚犯，這些人都被指控攜帶「暗殺設備」（assassination equipment）入境，遭到絞刑處死。

根據《美聯社》報導，此次絞刑發生在伊朗西阿塞拜疆省烏爾米耶（Urmia Prison）監獄，該省是伊朗最西北省份。被處決的3名囚犯分別是舒賈伊（ Azad Shojaei）、阿里（Edris Aali）和拉蘇爾（Rasoul Ahmad Rasoul）。

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伊朗國家通訊社引述伊朗司法部門的消息稱，這些人都被指控攜帶「暗殺設備」（assassination equipment）入境。國際特赦組織先前曾表示，擔心他們可能會被伊朗處死。

伊朗此次處決使得自6月16日後因參與戰爭間諜活動而被處以絞刑的人數總數達到6人，活動人士擔心會有更多人被處決，尤其是在伊朗政權設定間諜活動自首最後期限之後。

另外，伊朗政府24日公布，以伊衝突造成606名伊朗人死亡，5332人受傷。人權活動人士25日公布的數據顯示，以色列對伊朗的攻擊已造成至少1054人死亡和4476人受傷。以色列則有28人因以伊衝突死亡，另有1000多人受傷。

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