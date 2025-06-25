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    排隊1小時險被趕走！女健身教練穿這樣遊迪士尼 噴千元買衣才過關

    美國一名女子因穿著運動服裝而遭到佛州迪士尼樂園警告穿著不當。（本報合成，擷取自@arenalifts/TikTok）

    美國一名女子因穿著運動服裝而遭到佛州迪士尼樂園警告穿著不當。（本報合成，擷取自@arenalifts/TikTok）

    2025/06/25 17:22

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女子近日與丈夫一同前往佛羅里達州迪士尼樂園遊玩，卻在排隊搭乘遊樂設施時，因穿著運動內衣和緊身褲遭工作人員以「穿著不當」為由訓斥，讓她當場傻眼。最終，她花費45美元（約新台幣1322元）購買一件T恤，才得以繼續等候已經排隊1小時的遊樂設施。

    綜合外媒報導，這位名叫妮可（Nicole Arena）的女健身教練事後在TikTok分享這段經歷，指出當天因太興奮未特別留意穿著，身穿運動內衣與緊身褲就入園排隊，沒想到卻被工作人員擋下，並表示：「這裡是親子樂園，妳不能這樣穿。」

    妮可說，雖然保全讓她順利進入園區，但在排隊搭乘遊樂設施時卻被工作人員攔下，拒絕放行，她只好在無其他備用衣物的情況下購買園內一件45美元的T恤，才能繼續遊玩。對此，她感到相當無奈，強調當天只是露出肚子與手臂，並未暴露，「迪士尼裡還有不少人穿得比我更少，你們的反應就像我什麼都沒穿一樣。」

    事件曝光後引發熱議，不少網友力挺迪士尼園方，留言指出，「那根本就是胸罩，當然不能穿進家庭樂園」、「迪士尼和健身房是兩個不同的地方，在家庭友善的場所，胸罩應該穿在襯衫裡」、「為什麼你去某個地方卻不看著裝規定？難道你會穿運動內衣去雜貨店？這裡有孩子，就應該注意穿著」。

    迪士尼樂園官方規定 中，雖未明確限制運動內衣，但仍要求訪客穿著得體，避免暴露或不適合家庭場合的服裝。園方有權拒絕穿著不符合規範的遊客入園或搭乘設施。

    @arenalifts Replying to @bakedpotayter ♬ original sound - nay ᥫ᭡.

    美國佛羅里達州迪士尼樂園，示意圖。（美聯社）

    美國佛羅里達州迪士尼樂園，示意圖。（美聯社）

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