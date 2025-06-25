宇宙級偽裝！ 哈伯拍到「披著羊皮的惡狼」星系

哈伯望遠鏡拍攝的螺旋星系UGC 11397，其優雅的旋臂與柔和的星光，掩蓋了其內部狂暴的真相：一個質量為太陽1.74億倍的超大質量黑洞正在瘋狂進食。（圖：ESA/Hubble & NASA）

2025/06/25 16:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科技新聞網站《SciTechDaily》24日報導，美國航太總署（NASA）的哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）捕捉到一張看似平靜優雅的螺旋星系圖像，但其內部卻隱藏著一頭正在瘋狂吞噬周遭物質的「宇宙巨獸」。這個發現，生動地揭示了宇宙「眼見不為憑」的驚人本質。

這張圖像的主角是距離地球2.5億光年、位於天琴座的螺旋星系UGC 11397。在哈伯的可見光鏡頭下，它展現出柔和的旋臂與璀璨的星光，一切顯得祥和而美麗，與無數其他螺旋星系並無二致。

請繼續往下閱讀...

然而，真正的戲劇性場面，隱藏在它被厚重塵埃雲遮蔽的核心。科學家分析發現，其中心潛伏著一個質量高達太陽1.74億倍的超大質量黑洞，並且正處於極度活躍的進食狀態。當周圍的氣體、塵埃甚至整顆恆星被吸入時，會在黑洞周圍形成一個極度熾熱的吸積盤，釋放出從伽瑪射線到無線電波的強大輻射。

雖然這些活動在可見光下被完全隱藏，但能量極高的X光卻能穿透塵埃的帷幕，暴露了其內部的狂暴活動。這個強烈的X光信號，讓天文學家將UGC 11397歸類為「西佛2型星系」（Type 2 Seyfert galaxy），專指那些核心能量極高、但被環狀塵埃雲遮蔽的活躍星系。

這項觀測成果是哈伯望遠鏡一項大型研究計畫的一部分，該計畫旨在研究數百個類似UGC 11397的星系。透過結合不同波段的觀測，科學家希望能更精準地測量鄰近宇宙中的超大質量黑洞，理解宇宙早期黑洞的成長機制，並探究在星系中心這種極端環境下，恆星是如何形成的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法