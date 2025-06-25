鹿兒島外海5天狂震逾400次 日本氣象廳持續示警

位於日本本州鹿兒島縣南方約250公里的吐噶喇群島（トカラ列島），自21日開始連續發生有感地震，短短5天內累計超過400次。（圖擷取自日本氣象廳官網）

2025/06/25 17:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本本州鹿兒島縣南方約250公里的吐噶喇群島（トカラ列島），自21日開始連續發生有感地震，短短5天內累計超過400次。隨著地震增加，讓「吐噶喇規律」、「7月5日大災難」等都市傳說再度掀起各界關注，地震專家緊急出面闢謠；日本氣象廳則持續示警，請民眾注意強烈搖晃地震發生。

綜合日媒報導，根據日本氣象廳官網的紀錄，從21日至今（25）日下午2點，氣象廳已觀測到405次震度1以上的地震，其中規模最大為22日下午發生的5.2地震，震度達4級。報導指出，由12座小島組成的吐噶喇群島，雖然並非首次發生連續地震的情況，但仍讓無科學根據的「吐噶喇規律」（トカラの法則）傳言，再次成為網路熱烈話題。

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據了解，所謂的「吐噶喇規律」，指的是吐噶喇群島頻繁發生地震後，極可能代表日本的本州任一地區，即將發生強烈的大強震。不僅如此，甚至有日本網友整理過往資料後聲稱，2011年311大地震發生前，吐噶喇群島也曾發生多起連續地震，加上下個月「7月5日大災難」預言，讓不少民眾擔憂重大天災是否即將來臨。

對於網上輿論，日本東海大學客座教授長尾年恭出面駁斥，指出吐噶喇列島的地震發生地震或火山活動，不可能誘發遠方地區的地震或火山活動。綜合日本各家氣象單位表示，目前吐噶喇群島觀測到的地震發生次數，已突破歷史新高，所幸25日的觀測次數略有下降；氣象廳則持續提醒島上民眾，仍需隨時做好發生更強烈地震的防災準備。

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