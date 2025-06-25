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    澳洲警方提供最高955萬賞金 尋找英國背包客遺體

    默多克（淺灰衣男子）2005年被判謀殺法爾科尼奧，但從未透露過受害者屍體下落。（法新社）

    默多克（淺灰衣男子）2005年被判謀殺法爾科尼奧，但從未透露過受害者屍體下落。（法新社）

    2025/06/25 16:43

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕澳洲警方宣布，提供最高達50萬澳元（約台幣955萬元）賞金以換取能協助尋找英國背包客法爾科尼奧（Peter Falconio）遺骸的線索。此前法爾科尼奧於2001年7月在愛麗絲泉（Alice Springs）以北約300公里的一條偏僻公路上被槍殺。

    根據《BBC》報導，法爾科尼奧被槍殺時，正與同樣來自英國的女友李斯（Joanne Lees）在澳洲旅行。默多克（Bradley Murdoch）2005年被判謀殺法爾科尼奧，但從未透露過受害者屍體下落。默多克還被判企圖綁架和襲擊李斯，她因躲藏在周圍叢林中順利逃脫。

    北領地警察局代理指揮官格里夫（Mark Grieve）24日在記者會上表示，調查人員希望將彼得遺體帶回家，給他的家人帶來一絲慰藉。他呼籲潛在目擊者提供線索，並強調與調查人員交談永遠不嫌晚。

    格里夫指出，警方已經「多次聯繫」默多克，但他每次都選擇不與警方接觸。

    現年67歲的默多克被判在愛麗絲泉監獄服刑28年，原定於2032年取得假釋資格。但根據澳洲北領地「無遺體不假釋」（no body no parole）法律規定，若默多克拒絕協助警方尋找法爾科尼奧遺體，他將無法獲得假釋資格。

    有媒體聲稱，默多克身患晚期癌症，已被轉入安寧療護，對此警方表示不便置評。

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