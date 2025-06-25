蘇格蘭私人島嶼及城堡遺址 2.2億出售

位於蘇格蘭西海岸附近的舒納島80年來首次被出售。（擷自X@Grouse_Beater）

2025/06/25 16:01

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕一座擁有廢棄城堡的蘇格蘭島嶼正以550萬英鎊（約台幣2.2億元）的高價出售。據房地產經紀公司萊坊（Knight Frank）和蘇富比國際地產（Sotheby’s International Realty）的掛牌信息，位於蘇格蘭西海岸附近的舒納島（Shuna Island）80年來首次被出售。

根據《CNN》報導，萊坊愛丁堡辦事處的合夥人斯圖爾特-摩爾（Tom Stewart-Moore）表示，每年都會有許多蘇格蘭島嶼被出售，但舒納島以其1100英畝的面積脫穎而出。

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雖然蘇格蘭擁有眾多小型私人島嶼，但大多數島嶼都很難到達，而舒納島並非如此。斯圖爾特-摩爾指出，從蘇格蘭格拉斯哥機場搭乘直升機只需30分鐘即可到達該島。

舒納島目前擁有八處住宅物業，其中七處用作度假屋，剩餘一處城堡遺址。該城堡由前主人、來自紐西蘭的冒險家巴克利（George Buckley）於20世紀初建造。

斯圖爾特-摩爾聲稱，舒納島擁有原生林地、粗放牧場和公園綠地，同時還有岩石海岸線和沙灘。他補充，島上還有多座山丘，每個方向都呈現出令人驚嘆的景色。

斯圖爾特-摩爾強調，舒納島上市不到兩週，就已吸引了來自世界各地潛在買家的濃厚興趣。他表示，潛在買家可分為兩大類，一類將該島視為「戰利品資產」，希望在完全私密環境中度過時光，另一類希望開發該島度假租賃、生態旅遊或運動休閒的潛力。

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