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    紅色警戒！棕熊兄妹大鬧英國動物園 55分鐘嗑完7天份蜂蜜

    英國德文郡野生動物園（Wildwood Devon）棕熊兄妹米許和露西，近日逃出棲地狂嗑一個禮拜份量的蜂蜜。（擷取自wildwood_devon/IG）

    英國德文郡野生動物園（Wildwood Devon）棕熊兄妹米許和露西，近日逃出棲地狂嗑一個禮拜份量的蜂蜜。（擷取自wildwood_devon/IG）

    2025/06/25 15:34

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國德文郡一間野生動物園驚傳棕熊逃脫事件，2隻各重180公斤的棕熊突然闖出圍欄，鑽進蜂蜜儲藏室大快朵頤，不到1小時便將動物園準備1週的零食吃得精光。所幸事件未造成人員傷亡，園方也順利將兩隻熊平安引回籠中。

    據《BBC》報導，位於英格蘭西南部的「德文郡野生動物園」（Wildwood Devon）23日下午發布「紅色警報」，因2隻名為米許（Mish）與露西（Lucy）的五歲棕熊兄妹擅自離開棲地，闖入工作人員區域。園方緊急疏散包含兒童在內的16名遊客，並將他們安置至一處建築物內暫時鎖門保護。

    園方同時啟動應變機制，調派接受槍械訓練的緊急小組並通報警方支援。監視器畫面顯示，兩隻熊雖行動自由，卻顯得相當平靜，不久便憑藉靈敏嗅覺，發現一間蜂蜜儲藏室，隨即進入搶食模式，在短短55分鐘內吃光1週份的蜂蜜。

    園方表示，熊的嗅覺極為敏銳，特別偏好蜂蜜、花生醬與果醬等甜食，儘管食物藏得再隱密，它們仍能聞香而至。吃飽喝足後，米許在倉庫內打起盹來，輕鬆被工作人員誘導回籠。露西則在聽到鈴鐺聲與看到最愛食物後，也乖乖跟著返回棲地。

    園方強調，整起事件無人受傷，園區已於24日重新開放。由於柵欄並未出現毀損，目前仍在調查棕熊如何突破圍欄逃脫，同時加強相關安全設施。

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