近2萬台離心機疑被毀！美權威智庫發布伊朗核設施損壞報告

伊朗福爾多地下濃縮廠被美軍以12顆GBU-57巨型鑽地彈攻擊，瞄準通風井、主級聯廳尾端攻擊，形成兩個3個貫穿坑洞，裡頭離心機疑被摧毀。（路透）

2025/06/25 15:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗3處重要核設施福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Esfahan）遭到以色列、美國接連空襲，外界關注其損壞狀況，美國知名智庫「科學與國際安全研究所」（ISIS）在24日公布最新評估報告，認為「以色列和美國的攻擊實際上摧毀了伊朗的核濃縮計畫」。

以核安與防擴散研究為核心任務的美國知名智庫「科學與國際安全研究所」，24日公布伊朗核設施的受損評估報告，專家透過衛星照片跟結構圖疊加，來分析評估伊朗各大核設施的襲擊效果。

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伊朗主要鈾濃縮基地納坦茲，13日遭到以色列空襲，攻擊地上試驗廠及外圍電力設施，很可能對地下超過1萬8400台離心機造成損壞，國際原子能總署（IAEA）也評估：「主級聯廳被使用地穿透彈嚴重破壞，地下設施可能有含氟化鈾等危險物質洩漏，但未構成公眾即刻危害」。

22日美軍空襲納坦茲，投下2顆GBU-57巨型鑽地彈，可能實施「雙重攻擊」（double-tap），2枚鑽地彈接連同一個穿透孔，在地下廳上方形成一個大型貫穿坑洞，評估認為該場址很可能被摧毀並停止運作。

福爾多地下濃縮廠，22日美軍以12顆GBU-57巨型鑽地彈攻擊，瞄準通風井、主級聯廳尾端攻擊，形成兩個3個貫穿坑洞，爆炸衝擊波透過大廳的長側壁擴及整個離心機級聯大廳，可能徹底摧毀所有已安裝和仍在運行的離心機。

伊斯法罕核設施遭到以色列2次及美軍1次攻擊，這個伊朗最大的核研究設施，其建築群重創，濃縮鈾金屬轉化廠被摧毀、天然鈾轉化為六氟化鈾的主要鈾轉化設施遭到嚴重破壞，報告指出摧毀該設施將使伊朗製造核武器的任何努力陷入瓶頸，如果伊朗想要核武器，就必須秘密建造一座新的鈾濃縮線，這是一個極為耗時的步驟。

另外伊斯法罕地下隧道建築群的4個入口似乎也被擊中坍塌，不過隧道入口周圍的準備工作表明，伊朗人有時間為伊斯法罕襲擊做準備，個別機械部件可能已移走。

阿拉克重水反應爐（Arak heavy water reactor）損害評估，生產武用鈽的IR-40反應爐圓頂結構被擊穿，可能導致反應爐內部發生大爆炸，反應爐無法運作；但目前尚不清楚反應爐池本身是否遭受了破壞性損壞，附近的重水生產廠也遭到攻擊，導致工廠至少暫時無法運作。

ISIS評估報告認為，總體而言，以色列和美國的攻擊實際上摧毀了伊朗的離心機濃縮計畫，伊朗製造核武的設施和人員遭受大規模攻擊，使得將武器級鈾轉化為核彈的所需時間大幅增加，伊朗要恢復到攻擊前的水準，需要很長一段時間。

不過伊朗手中仍有一些殘餘，例如60%、20%和3-5%濃縮鈾的庫存，以及納坦茲或福爾多已製造但尚未安裝的離心機，這些未被摧毀的零件仍對世界構成威脅，因為它們未來可能被用於生產武器級鈾。

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