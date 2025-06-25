越南世紀大案驚天逆轉！女首富張美蘭確定免死 原因竟是......

越南女首富、萬盛發集團創辦人張美蘭（圖）因越南政府突然廢除「侵占財產罪」的死刑，其原本的死刑判決將被改判為無期徒刑，為這起世紀大案帶來驚人轉折。（美聯社資料照）

2025/06/25 15:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕越南史上最大金融詐欺案出現驚人轉折。因侵占掏空銀行資產高達270億美元（約新台幣7945億元）而被判處死刑的女首富、萬盛發集團創辦人張美蘭，確定將逃過一死。但根據《法新社》最新報導，救了她的並非她先前承諾要變賣的巨額資產，而是越南政府突然宣布廢除包含「侵占財產罪」在內的八項罪名死刑，讓這位深陷絕境的女大亨意外獲得法律上的免死金牌。

法律突轉彎 女首富絕處逢生

張美蘭的律師江鴻青（Giang Hong Thanh）25日對媒體證實，張美蘭的死刑「將被改判為無期徒刑」，並表示「我今天早上已通知蘭女士，她非常高興。」這項轉變的根據，是越南官媒同日報導，政府已正式廢除包括間諜罪、貪汙罪、企圖顛覆政府罪以及侵占財產罪等八項罪名的死刑。

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現年68歲的張美蘭，因被控實質掌控西貢商業銀行（SCB），並從中掏空鉅額資金，其犯罪金額相當於越南全國GDP的6%，去年在胡志明市的一場世紀審判中被判處死刑。儘管她隨後提出上訴，但法院仍在去年12月駁回，僅表示若她能歸還四分之三的侵占資產，刑期或可降為無期徒刑。如今，這項全國性的司法改革，直接為她的生死判決劃下了休止符。

賣5708億房產還債 曾求免死

事實上，為了求生，張美蘭先前一直積極尋求變賣資產還債。根據先前媒體報導，她曾在獄中致信當局，抱怨其名下726項資產的估值被嚴重低估，並懇請當局允許她憑藉自己30年的房地產經驗親自參與處理，她有信心能將這些資產變成「下金蛋的鵝」，為政府追回高達194億美元（約新台幣5708億元）的款項。

然而，這隻「金鵝」尚未開始下蛋，法律的轉變已先行到來。律師江鴻青表示，即使已確定免死，若張美蘭能滿足賠償四分之三損失等條件，未來仍有機會被考慮進一步減刑。他強調，張美蘭仍在積極與越南國家機構合作，尋找處理資產與重組西貢商銀的最終解決方案。

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