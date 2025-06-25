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    逮捕700名為以色列工作「僱傭兵」以伊衝突引發伊朗內部恐慌

    伊朗當局逮捕700名被指控在為期12天的衝突中充當「以色列僱傭兵」的人。圖為伊朗最高領導人哈米尼。（法新社）

    伊朗當局逮捕700名被指控在為期12天的衝突中充當「以色列僱傭兵」的人。圖為伊朗最高領導人哈米尼。（法新社）

    2025/06/25 14:21

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕伊朗媒體《法爾斯通訊社》今（23）日表示，伊朗當局逮捕700名被指控在為期12天的衝突中充當「以色列僱傭兵」（mercenaries of Israel）的人。該通訊社稱，這些人主要執行間諜和破壞網路框架活動，被伊朗根據民眾舉報與情報識別進行逮捕。

    根據《CNN》報導，以色列間諜機構摩薩德承認，其在伊朗工作的臥底人員參與「崛起之獅」行動，該行動始於6月13日以色列對伊朗發動史無前例打擊。摩薩德提供其秘密特工在襲擊前於伊朗後方工作的錄像，其中包括建立一個基地，從伊朗境內發射無人機襲擊目標。

    這些行動引發伊朗政府和安全機構內部恐慌，伊朗逮捕數十名被指控在網路上分享支持以色列文章的人，並指控他們擾亂「社會心理安全」。德黑蘭檢察官辦公室內在以伊衝突期間設立一個新部門，負責監控伊朗新聞媒體和個人社群媒體帳號。

    伊朗媒體《法爾斯報》稱，針對以色列特工的逮​​捕行動已在伊朗各地展開，包括克曼沙阿省、伊斯法罕省、胡澤斯坦省、洛雷斯坦省。伊朗當局尚未公佈在首都德黑蘭逮捕的涉嫌以色列間諜具體人數。

    其他伊朗媒體也說，自以伊衝突爆發後，已有多名涉嫌以色列特工的人員被處決。目前《CNN》已聯繫以色列政府，要求其確認所通報的伊朗逮捕和處決行動。

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