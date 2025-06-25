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    整個座位被甩飛！印度遊樂設施突斷桿 釀1死3傷

    印度馬哈拉什特拉邦一間水上樂園發生奪命事故，園內一個旋轉式遊樂設施運作期間，連接座位的桿子突然斷裂，導致整個座位被甩飛砸向地面，造成1人死亡、3人受傷。（圖擷取自@推社群平台「X」，本報合成）

    印度馬哈拉什特拉邦一間水上樂園發生奪命事故，園內一個旋轉式遊樂設施運作期間，連接座位的桿子突然斷裂，導致整個座位被甩飛砸向地面，造成1人死亡、3人受傷。（圖擷取自@推社群平台「X」，本報合成）

    2025/06/25 15:21

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）一間水上樂園發生奪命事故，園內一個旋轉式遊樂設施運作期間，連接座位的桿子突然斷裂，導致整個座位被甩飛砸向地面，造成1人死亡、3人受傷。

    綜合外媒報導，這起事故發生在6月18日，地點則在印度馬哈拉什特拉邦的薩亞吉拉傑水上樂園（Sayajiraje Water Park）。報導指出，一名35歲的男子圖沙爾（Tushar Dhumal）當天與朋友們一起到園內遊玩，期間他去乘坐一個章魚造型的旋轉遊樂設施，原本一行人享受旋轉的快感，豈料發生變故。

    從現場目擊民眾拍攝的畫面顯示，這個遊樂設施在旋轉過程中，其中一根連接座位的桿子竟然斷裂，使得整個座位區被甩飛出去，而圖沙爾恰好坐在座位上方，當時他頭部直接撞向地板，雖然被緊急送醫，但最終仍宣告不治；至於另外3名遊客，也因此而受傷送醫，所幸送醫後情況穩定。

    目前圖沙爾家屬已向警方報案，指控事故發生是由於樂園平日對設施疏於保養，加上樂園員工讓遊樂設施旋轉速度過快導致。報導指出，樂園經理和多名員工都面臨疏忽致死和危害公共安全等多項指控，但事故詳細原因警方還在調查中。

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