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    不是架空歷史！東條英機曾孫訪英國會 籲世界和平

    日本前首相東條英機的曾孫東條英利（中）24日拜訪英國國會，呼籲全球衝突國家達成和解。左為圖夏，右為提格。（本報合成圖）

    日本前首相東條英機的曾孫東條英利（中）24日拜訪英國國會，呼籲全球衝突國家達成和解。左為圖夏，右為提格。（本報合成圖）

    2025/06/25 14:50

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕二戰結束80週年之際，日本前首相東條英機的曾孫東條英利24日拜訪英國國會，同行的還有數名來自全球、主張和平的活動人士。眾人與英國議員交流時強調，「希望我們的活動能為改善世界局勢邁出步伐」。

    《共同社》報導，除了東條英利，外祖父是納粹黨衛軍集中營指揮官的德國作家提格（Jennifer Teege）、印度聖雄甘地（Mahatma Gandhi）的曾孫圖夏（Tushar Gandhi）也在24日拜訪英國國會。

    上述人士與策劃本次交流活動的英國下議院議員米勒（Calum Miller）等人，當天針對巴勒斯坦自治區和加薩（Gaza）局勢等交換了意見。

    致辭時，東條英利提及了曾祖父在遠東國際軍事法庭（東京審判）被判死刑的歷史；提格則指出，「若在戰後初期這樣的活動將難以實現」，強調80年的漫長歲月促成了各國和解。

    52歲的東條英利在接受採訪時表示：「儘管世界局勢日趨複雜，但正如二戰的交戰國那樣，即使（曾經）敵對也一定有和解途徑。」

    本次活動名為「HOPE80」，由日本京都市NPO法人機構「Earth Caravan」策劃。一行人還計劃參加英國當地舉辦的音樂節。

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