小粉紅控《Kpop獵魔女團》偷中國文化 南韓教授怒嗆：先別看盜版

《Kpop 獵魔女團》在網路上掀起討論。（Netflix提供）

2025/06/25 14:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕Netflix全新動畫《Kpop獵魔女團》（K-POP Demon Hunters）上線後迅速引發全球熱潮，融合南韓流行音樂與奇幻驅魔題材，展現華麗視覺與動感節奏。然而，部分中國網友對動畫中的韓國傳統與視覺元素提出「竊取中國文化」的指控，引起南韓輿論反彈與學界聲援。

《Kpop獵魔女團》於本月20日正式在Netflix全球上線，以人氣K-POP女團為靈感，打造平常在舞台上發光發熱、私下卻化身獵魔戰士的虛擬女團。動畫邀請南韓天團TWICE成員定延、志效與彩瑛為角色獻聲演唱原創歌曲。根據OTT內容排行網站 FlixPatrol ，《Kpop獵魔女團》短短兩天內便登上全球22國觀看排行榜冠軍，在影評網站「爛番茄」更獲得高達94%好評。

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不過，在中國影評網站「豆瓣」上卻出現大量批評聲浪。有網友留言質疑動畫中使用的繩結裝飾與傳統服飾抄襲中國文化，「電影中多次出現中國結」、「為何在南韓元素中摻雜中國元素」，種種說法均引來南韓文化學者的關注與駁斥。

根據《韓聯社》報導，南韓誠信女子大學教授徐坰德指出，中國目前並未開放Netflix服務，這些留言極可能來自非法平台觀影後所發布。他直言，收看盜版影劇作品已成中國人的日常，現在卻反過來批評他國文化，毫無羞恥心，「無論如何，中國網友不應該再妄稱韓國竊取中國文化，應該先學會尊重其他國家的文化」。

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