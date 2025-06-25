中國南方暴雨、貴州百年一遇洪災 中國氣象台發布暴雨警戒

貴州榕江縣內的「村超足球場」泡在水中。（圖擷取自微博）

2025/06/25 13:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國西南部及長江中游多個省份連日暴雨，貴州省更是遭遇百年大洪水，不僅高架橋坍塌，貴州榕江縣內著名打卡點「村超足球場」也泡在水中。中國中央氣象台今（25）日續發「暴雨黃色預警」，西南和長江中游多個省份預計在25日至27日有暴雨到局部大暴雨發生，中國氣象局也在今早8點30分提升重大氣象災害（暴雨）四級緊急應變為三級。

綜合中媒報導，自今日上午8點至明日（26日）上午8點為止，四川南部、貴州、重慶東部、湖南西北部、湖北中西部、河南南部、安徽西北部以及雲南西部、廣東西部、海南島東北部等地部分地區有暴雨。其中，湖北中西部、湖南西北、貴州中西部等地區可能出現大暴雨。

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專家提醒，近期雲南、貴州、四川、重慶、湖南、湖北等地區受持續降雨影響，有土石流、地質災害、洪水、中小河流潰堤等風險，民眾需提高警覺並做好防災準備。

貴州榕江縣遭遇百田一遇大洪水，自22日至24日的累積降雨量達到450毫米，榕江縣周邊河流因此水位暴漲，導致榕江縣城遭受河水侵襲。25日洪水逐漸消退，曾被淹沒的「村超」球場堆滿淤泥，街道一片狼藉，除了泥漿覆蓋路面，還有汽車卡在路邊電線桿上。

除此之外，廈蓉高速公路（廈門-成都）位於貴州省三都水族自治縣段的一處高架橋路段24日發生坍塌意外。從網傳影片可看到有1輛紅色大卡車的車頭已懸空，所幸車身所在路面並未崩塌。在坍塌路段下方疑似有多輛汽車墜落，不過官方稱坍塌意外無人傷亡，引起網友質疑。

中國南方連日暴雨，貴州省部分地區遭遇嚴重洪災。（圖擷取自微博）

廈蓉高速公路位於貴州省內的一處高架橋路段，24日發生坍塌意外。（圖擷取自微博）

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