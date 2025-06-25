師生參加美領館國慶活動恐觸國安 美譴責港府「打壓」

一名男子走過美國駐香港領事館。（美聯社）

2025/06/25 14:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港多間學校傳出收到教育局分區的「溫馨提示」，指若學生參加美國領事館舉辦的美國國慶活動可能觸犯《國安法》，應阻止學生參與。美方24日譴責港府「打壓」，並指港府將這些活動定調為「非法」，反映出港府對自由的恐懼與不安。

網媒《教育刺針》日前披露，稱收到多個爆料指教育局分區（Regional Education Office）提醒學校，教師需小心美國駐港澳總領事館舉辦的美國國慶活動，師生「切勿隨便參加，慎防有違國安法及香港法律」。「若得知有學生參加，請以保護學生為首要考慮，勸阻他們參與」，香港《南華早報》也有類似報導。

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報導引述受訪教師表示，港府做法本末倒置，恐嚇學校。認為「如果真的有違反國安，為什麼不是由中央政府要求美領館撤出香港，那你就是任由有害國安的機構在香港橫行？」

由香港資深新聞工作者在英國成立的《追新聞》23日報導，美國國務院發言人回覆，譴責香港政府打壓美國國慶活動並干涉美國駐港澳總領事館主辦的活動，試圖將這些活動定性為「非法」，只想進一步顯示港府對自由的恐懼與不安。

發言人續指，共產政權試圖騷擾或恐嚇想要慶祝自由的人，這並不令人意外，這只是北京破壞《中英聯合聲明》所承諾的「維護香港高度自治、法治及民主自由」的又一例證。

發言人表示，美國駐世界各地的大使館與領事館每年都會舉行招待會及其他慶祝活動，以紀念美國獨立日。其他外國使團也有類似做法。「今年也不例外，美國駐香港及澳門總領事館將在香港舉辦私人招待會，以慶祝美國建國，並深化香港人民與美國人民之間的長久友誼。」

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