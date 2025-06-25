14名核專家遭以色列斬首「團滅」伊朗核計畫恐倒退好幾年

以色列13日對伊朗發動大規模空襲，除針對軍事高層、核設施外，伊朗核專家也是首要目標。（歐新社）

2025/06/25 12:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列13日對伊朗發動大規模空襲，除針對軍事高層、核設施外，伊朗核專家也是首要目標，至少14名伊朗核專家、工程師被殺，以色列大使指出：「整個團隊的消失基本上讓該計劃倒退了好幾年。」

據《美聯社》報導，以色列對伊朗核計劃幕後策劃者的一次前所未有的攻擊，至少14名伊朗核專家被殺，包含化學家、物理學家和核工程師，他們是伊朗頂尖科學領袖。以色列駐法國大使札卡（Joshua Zarka）表示，他們「基本上知道所有事情」，這些專業人員的損失將使伊朗「幾乎」不可能利用在這次戰爭中倖存下來的任何核基礎設施和材料來製造武器。

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札卡指出，他們被殺害「不是因為他們懂物理，而是因為他們親自參與了戰鬥，參與了核武的發展、製造和生產」，他強調把鈾製成能裝在飛彈上的彈頭沒那麼簡單，而「這些人掌握了這方面的技術，而且還在進一步發展。這就是他們被消滅的原因。

看到這些科學家的下場，札卡認為未來「那些被要求參與伊朗未來核武計畫的人會三思而後行。」

不過也有其他專家表示，這只能阻礙伊朗核計劃的發展，而不能阻止它，國際戰略研究所資深軍備管控專家馬克‧菲茨帕特里克（Mark Fitzpatrick）指出轟炸核設施或殺戮人員將使核計劃倒退一段時間，而兩者兼而有之將使核計劃倒退更遠，但最終會重建，「藍圖還在，下一代博士生將能找到答案......雖然替補上來的人員的資質不如他們（被殺科學家）高，但最終會完成任務。」

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