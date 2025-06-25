川澤會前夕煙硝味濃！澤倫斯基力促入北約 川普冷淡以對

烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國總統川普（右）今年2月28日在白宮會談發生激烈口角。（路透）

2025/06/25 12:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕在與美國總統川普舉行關鍵會晤的前夕，烏克蘭總統澤倫斯基24日在海牙的北約（NATO）峰會上，發動了一場高調的「會前外交攻勢」。根據美國政治新聞網《Politico》報導，澤倫斯基強力推銷烏克蘭加入北約將是「互惠互利」的機會，然而在川普政府已明確拒絕其入盟、並停止對烏軍援的冷酷現實下，這場即將到來的「川澤會」已被巨大的不確定性與戲劇性張力所籠罩。

這場在荷蘭海牙舉行的北約年度峰會，焦點原應是各成員國同意在2035年前將國防開支提升至GDP的5%。但對澤倫斯基而言，這卻是他在會見川普前，爭取支持、營造聲勢的最後機會。儘管去年峰會的聲明承諾支持烏克蘭走向北約的「不可逆路徑」，但聯盟官員透露，今年的聲明將轉而聚焦在對基輔的「持續支持」等更為模糊的措辭上。

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面對此一挫折，澤倫斯基仍在與北約秘書長呂特（Mark Rutte）的聯合記者會上堅稱，烏克蘭尋求加入北約的「方向沒有改變」。他更對媒體強力推銷烏克蘭的價值，稱烏克蘭每年能生產800萬架無人機，並擁有10年寶貴的實戰經驗，「對北約而言，擁有像烏克蘭這樣擁有北約武器與新技術的盟友，是一項有利的提議」。

然而，澤倫斯基的熱情喊話，卻對上了川普政府的冷淡以對。華府不僅早已排除烏克蘭入盟的可能性，更已停止對烏克蘭提出任何新的軍事援助。澤倫斯基在峰會上的賣力演出，更像是在為即將到來的艱難會談累積籌碼。

據白宮官員透露，川普已同意在25日與澤倫斯基舉行會晤。這場會面本身就充滿波折，澤倫斯基此前甚至一度因擔心無法與川普有足夠的會面時間，而考慮不出席峰會。兩人上一次面對面會談，已是兩個月前在教宗方濟各的葬禮上，而他們在2月份於白宮橢圓形辦公室的激烈交鋒，更是讓雙邊關係降至冰點。

報導指，在烏俄戰爭逐漸被以伊衝突轉移焦點的此刻，澤倫斯基此行不僅要力挽狂瀾，爭取美國恢復援助，更要在「川普式交易外交」的陰影下，為烏克蘭的未來殺出一條血路。

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