比戰爭更讓人害怕......停火協議後伊朗民眾憂「最終受苦的還是我們」

以色列與伊朗經過12天激戰後，在美國總統川普與卡達斡旋下結束衝突。但伊朗民眾仍活在不安與痛苦中。（歐新社）

2025/06/25 12:58

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列與伊朗經過12天激戰後，在美國總統川普與卡達斡旋下暫結束衝突。化名為西魯斯（Sirous）的伊朗人表示，以色列和美國攻擊伊朗軍事和核設施，伊朗發射幾枚飛彈襲擊美國基地，雙方都心滿意足，但最終受苦的還是伊朗人民。

根據《BBC》報導，化名為米諾（Minoo）的女子，也擔憂衝突對伊朗人民造成的影響。她聲稱，戰爭破壞和經濟停滯，都是貪婪政權的產物。她指出，伊朗民眾已用金錢和生命付出代價，且還會繼續付出代價。

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米諾補充，比戰爭更讓她害怕的是飽受創傷和羞辱的伊朗。她說「他們無法戰勝美國，如今伊朗人民已在他們掌控之中，他們會加大處決和酷刑力度。」

伊朗長期以來一直鎮壓異議人士，這種鎮壓在2022年大規模抗議活動後愈演愈烈。據聯合國人權事務負責人稱，去年伊朗至少有901人被處死。

化名為邁赫迪（Mehdi ）的男子表示，他擔心戰爭代價將由人民承擔，而不是由政權承擔。他強調，伊朗將優先重建軍事和核子能力，而不是投資公共基礎設施。他還說「他們最懂如何利用死者，利用亡者來壓制異見。」

另外許多伊朗人也對停火是否能一直維持抱持懷疑。化名為薩拉（Sara）的女子稱，停火開始時她感到焦慮又困惑。她說「我不相信停火，他們不太可能會停火。」

化名為基安（Kian）的男子認為，這次停火只是一個陷阱，目的是引誘伊朗最高領袖哈米尼走出洞穴。他相信，戰爭不會以停火結束，而會以伊朗政權垮台作為結尾。

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