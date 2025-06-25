為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    比戰爭更讓人害怕......停火協議後伊朗民眾憂「最終受苦的還是我們」

    以色列與伊朗經過12天激戰後，在美國總統川普與卡達斡旋下結束衝突。但伊朗民眾仍活在不安與痛苦中。（歐新社）

    以色列與伊朗經過12天激戰後，在美國總統川普與卡達斡旋下結束衝突。但伊朗民眾仍活在不安與痛苦中。（歐新社）

    2025/06/25 12:58

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列與伊朗經過12天激戰後，在美國總統川普與卡達斡旋下暫結束衝突。化名為西魯斯（Sirous）的伊朗人表示，以色列和美國攻擊伊朗軍事和核設施，伊朗發射幾枚飛彈襲擊美國基地，雙方都心滿意足，但最終受苦的還是伊朗人民。

    根據《BBC》報導，化名為米諾（Minoo）的女子，也擔憂衝突對伊朗人民造成的影響。她聲稱，戰爭破壞和經濟停滯，都是貪婪政權的產物。她指出，伊朗民眾已用金錢和生命付出代價，且還會繼續付出代價。

    米諾補充，比戰爭更讓她害怕的是飽受創傷和羞辱的伊朗。她說「他們無法戰勝美國，如今伊朗人民已在他們掌控之中，他們會加大處決和酷刑力度。」

    伊朗長期以來一直鎮壓異議人士，這種鎮壓在2022年大規模抗議活動後愈演愈烈。據聯合國人權事務負責人稱，去年伊朗至少有901人被處死。

    化名為邁赫迪（Mehdi ）的男子表示，他擔心戰爭代價將由人民承擔，而不是由政權承擔。他強調，伊朗將優先重建軍事和核子能力，而不是投資公共基礎設施。他還說「他們最懂如何利用死者，利用亡者來壓制異見。」

    另外許多伊朗人也對停火是否能一直維持抱持懷疑。化名為薩拉（Sara）的女子稱，停火開始時她感到焦慮又困惑。她說「我不相信停火，他們不太可能會停火。」

    化名為基安（Kian）的男子認為，這次停火只是一個陷阱，目的是引誘伊朗最高領袖哈米尼走出洞穴。他相信，戰爭不會以停火結束，而會以伊朗政權垮台作為結尾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播