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    共和黨議員才剛提名... 烏克蘭撤銷川普諾貝爾和平獎提名

    曾提名川普角逐諾貝爾和平獎的烏克蘭議員，已正式撤回提名，並批評川普（圖右）對俄羅斯總統普廷（圖左）態度軟弱，完全未兌現促成停火的承諾，嚴重損害美國國際信譽。（美聯社）

    曾提名川普角逐諾貝爾和平獎的烏克蘭議員，已正式撤回提名，並批評川普（圖右）對俄羅斯總統普廷（圖左）態度軟弱，完全未兌現促成停火的承諾，嚴重損害美國國際信譽。（美聯社）

    2025/06/25 12:19

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日積極斡旋以伊衝突，促成雙方達成停火協議。共和黨眾議員卡特（Buddy Carter）表示要提名川普角逐諾貝爾和平獎。不過，川普對烏克蘭的承諾卻顯著跳票。曾提名川普角逐諾貝爾和平獎的烏克蘭議員，已正式撤回提名，並批評川普對俄羅斯總統普廷態度軟弱，完全未兌現促成停火的承諾，嚴重損害美國國際信譽。

    綜合外媒報導，烏克蘭國會外交事務委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）表示，他原於2024年底提名川普角逐諾貝爾和平獎，初衷是希望藉此鼓勵這位美國總統當選人，兌現他「上任24小時內結束戰爭」的承諾。然而如今梅列日科直言：「我已對川普結束戰爭的能力失去任何信心。」

    儘管在烏克蘭問題上乏善可陳，川普近期促成以色列與伊朗間的停火協議，仍獲得美國共和黨人力挺。眾議員卡特（Buddy Carter）更致信諾貝爾委員會，稱川普成功「阻止全球最大恐怖主義資助國獲得最致命武器」，要求再次提名川普角逐和平獎。

    梅列日科接受《每日電訊報》訪問時表示，理解川普在以色列問題上的立場，「伊朗揚言要摧毀以色列，川普這樣做是對的。」但他也直言，「我希望他對烏克蘭也能一視同仁。俄羅斯也想摧毀我們，俄羅斯與伊朗是盟友，川普應該一致對待。」

    烏克蘭方面近期也屢遭俄軍猛烈攻擊，本週俄軍飛彈襲擊第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）地區，造成至少11死、超過160人受傷。梅列日科感嘆，「烏克蘭已配合川普提出的所有停火條件，包括礦產協議」，卻換來川普的失信與冷漠，「每天我們都在被轟炸，但川普根本不在乎。」

    針對川普在社群媒體簡單寫下一句「普廷，停手吧！」來回應基輔遭襲事件，外界批評其輕描淡寫，甚至淪為笑柄。梅列日科強調，「我的提名原是為了推動和平進程，但川普並未兌現承諾，我無法再良心支持他獲得諾貝爾和平獎。」

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