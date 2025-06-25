英國獄警揭露同事與囚犯不正當關係遭槍殺

英國1名獄警2024年在健身房外遭到槍殺，示意圖。（路透）

2025/06/25 12:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名獄警2024年在健身房外遭到槍殺。近期調查結果出爐，該獄警是因為揭露同事以及囚犯間有不正當關係後遭記恨才會被挾怨報復。

據《每日星報》報導，33歲獄警斯科特（Lenny Scott），於2020年3月在工作監獄搜索牢房時，在摩根 （Elias Morgan）的房中發現1部手機，據了解，囚犯在獄中持有手機不僅違反規則，而當中可能還有摩根與1名女獄警關係不正當的證據。

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摩根當下試圖隱瞞，甚至還想使用1500英鎊（約60092.3元新台幣）來賄賂斯科特，卻當場被他拒絕，斯科特堅持要報告給上級。眼看阻止不了，摩根便放話有天會抓到斯科特，自己會等待時機，一定會抓到他。

2024年斯科特在1家健身房遭到不明人士持槍攻擊，總共連中6槍，最後因傷勢過重而身亡，經過警方調查後確定是摩根以及同夥克里（Anthony Cleary）下手。

如今案件仍在審理中，目前能確定的是，摩根與克里在事發前曾將斯科特日常行動的幾個地點一一調查，說明2人犯案是早有預謀。

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