挪威男手機存「范斯光頭迷因」遭拒入境？ 美國海關：使用毒品

2025/06/25 13:06

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕挪威一名男子日前赴美旅遊時,在紐澤西州紐瓦克機場遭美國移民局攔查並拒絕入境。他聲稱自己僅因手機中兩張圖片遭質疑,隨後被帶往小房間搜查,並經歷暴力對待及脫衣檢查。美國海關與邊境保護局(CBP)則表示,拒絕入境的原因為男子「承認使用毒品」,雙方說法存在明顯落差。

綜合外媒報導,21歲挪威籍男子米克森(Max Mikkelsen)於6月11日抵達美國,原本計劃在探訪朋友後與母親遊覽多個國家公園,未料剛抵紐華克機場(Newark Liberty International Airport)就遭到盤查。

請繼續往下閱讀...

米克森表示,邊境官員不僅要求查看手機內容,還對他進行連番提問,包括是否涉及毒品走私、恐怖主義或右翼極端主義。他坦言自己因旅途勞頓而身心俱疲,卻仍被反覆盤問。他被要求提供在美所見每位友人的姓名、地址與職業資訊,甚至連聊天軟體自動儲存的圖片都被檢視。

米克森指出,邊境官員針對兩張圖片提出質疑:其中一張是美國副總統范斯(J.D. Vance)的光頭迷因,另一張則是他數年前在學校製作的木頭煙斗照片,被視為毒品相關物。他強調照片內容無涉違法,僅是私人玩笑,卻因此遭拒入境。

米克森聲稱,他不僅被搜身、採集血樣、臉部掃描與指紋,還在拘留室中關押5小時,期間未被提供食物與飲水。他還提到,自己在被帶往另一處時,被壓在牆上且暴力脫衣搜查,直言:「我感覺自己像個恐怖分子嫌犯。」隔日,他即被遣返回挪威奧斯陸。事後他無奈表示,不認為挪威政府能與美國抗衡,也質疑外交協助的成效。

消息一出隨即掀起熱議,不少網友質疑美國當局過於玻璃心,認為僅憑手機內一張迷因梗圖就拒絕入境是在侵害言論自由。對此,美國海關與邊境保護局(CBP)在社群平台「X」透過聲明否認因圖片問題拒絕米克森入境,並稱其為「因承認曾使用毒品」才遭遣返,未提供更多細節。國土安全局(DHS)也在臉書發文強調,米克森因迷因照片被拒絕入境的說法完全是錯誤的。

挪威外交部發言人榮維德(Mathias Rongved)則呼籲,入境美國前旅客應了解當地法律與程序,「大多數前往美國的旅程都相當順利,但邊境官員有最終裁量權,挪威政府無法介入他國的入境決定。」

Fact Check: FALSE



Mads Mikkelsen was not denied entry for any memes or political reasons, it was for his admitted drug use. pic.twitter.com/is9eGqILUq