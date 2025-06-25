挪威男手機存「范斯光頭迷因」遭拒入境？ 美國海關：使用毒品

挪威一名男子聲稱因手機內有美國副總統范斯的光頭梗圖，遭到移民官員盤查並遣返。（本報合成，擷取自X）

2025/06/25 13:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕挪威一名男子日前赴美旅遊時，在紐澤西州紐瓦克機場遭美國移民局攔查並拒絕入境。他聲稱自己僅因手機中兩張圖片遭質疑，隨後被帶往小房間搜查，並經歷暴力對待及脫衣檢查。美國海關與邊境保護局（CBP）則表示，拒絕入境的原因為男子「承認使用毒品」，雙方說法存在明顯落差。

綜合外媒報導，21歲挪威籍男子米克森（Max Mikkelsen）於6月11日抵達美國，原本計劃在探訪朋友後與母親遊覽多個國家公園，未料剛抵紐華克機場（Newark Liberty International Airport）就遭到盤查。

請繼續往下閱讀...

米克森表示，邊境官員不僅要求查看手機內容，還對他進行連番提問，包括是否涉及毒品走私、恐怖主義或右翼極端主義。他坦言自己因旅途勞頓而身心俱疲，卻仍被反覆盤問。他被要求提供在美所見每位友人的姓名、地址與職業資訊，甚至連聊天軟體自動儲存的圖片都被檢視。

米克森指出，邊境官員針對兩張圖片提出質疑：其中一張是美國副總統范斯（J.D. Vance）的光頭迷因，另一張則是他數年前在學校製作的木頭煙斗照片，被視為毒品相關物。他強調照片內容無涉違法，僅是私人玩笑，卻因此遭拒入境。

米克森聲稱，他不僅被搜身、採集血樣、臉部掃描與指紋，還在拘留室中關押5小時，期間未被提供食物與飲水。他還提到，自己在被帶往另一處時，被壓在牆上且暴力脫衣搜查，直言：「我感覺自己像個恐怖分子嫌犯。」隔日，他即被遣返回挪威奧斯陸。事後他無奈表示，不認為挪威政府能與美國抗衡，也質疑外交協助的成效。

消息一出隨即掀起熱議，不少網友質疑美國當局過於玻璃心，認為僅憑手機內一張迷因梗圖就拒絕入境是在侵害言論自由。對此，美國海關與邊境保護局（CBP）在社群平台「X」透過聲明否認因圖片問題拒絕米克森入境，並稱其為「因承認曾使用毒品」才遭遣返，未提供更多細節。國土安全局（DHS）也在臉書發文強調，米克森因迷因照片被拒絕入境的說法完全是錯誤的。

挪威外交部發言人榮維德（Mathias Rongved）則呼籲，入境美國前旅客應了解當地法律與程序，「大多數前往美國的旅程都相當順利，但邊境官員有最終裁量權，挪威政府無法介入他國的入境決定。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

Fact Check: FALSE



Mads Mikkelsen was not denied entry for any memes or political reasons, it was for his admitted drug use. pic.twitter.com/is9eGqILUq — CBP （@CBP） June 24, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法