首爾遭「愛情蟲」攻佔！ 滿街密集活春宮 市民崩潰：超噁

「愛情蟲」交配時，尾部對尾部連著。（擷取自《韓聯社》影片）

2025/06/25 12:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕最近要去南韓的民眾留意，專家提醒，天氣炎熱，首爾街頭或室內開始出現「愛情蟲」，月底將大規模爆發。雖然愛情蟲對人沒有直接的危害，但因其數量眾多，長得像蟑螂、邊飛邊交配，甚至會停在你的衣服上等，讓人不堪其擾。

綜合韓媒報導，住在首爾的鄭先生近日遛狗回家，發現狗的背上有一對愛情蟲，鄭先生趕緊甩掉牠們，「每年這個時候都會有愛情蟲冒出來」，「不管牠們有多好，看到牠們那副令人作嘔的模樣，我還是覺得噁心。」

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專家指出，愛情蟲的學名為「Plecia longiforceps」，每年6月中旬至7月上旬出現一次，主要分佈在首爾、京畿道等首都圈，由於雄蟲、雌蟲時常一起飛翔、進食，交配時腹部末端會連接在一起，飛行時也保持這種狀態，因此被稱為愛情蟲。

牠們經常成群結隊飛行，聚集在建築物的窗縫或其他溝縫中；喜歡潮濕且高溫的環境，雌蟲會在潮濕的土壤中產下300至500顆卵。牠們無毒，不會叮咬人或傳播疾病，以腐爛的雜草為食，傳播花粉，因此被歸類為花卉的「益蟲」。

根據首爾市害蟲研究所的報告，在「令人恐懼和不適的昆蟲」排名中，愛情蟲位列第三（42.6%），僅次於蟑螂（66%）和臭蟲（60.1%）。

另有媒體引述台大昆蟲系名譽教授徐爾烈指出，「這個蟲子沒有什麼害處」，建議近期前往南韓旅遊的民眾少穿白色、黃色等鮮豔衣服，晚上遠離夜燈或招牌燈等，住宿時記得關好門窗，以免被「愛情蟲」影響心情。

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