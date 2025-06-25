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    憾！遲遲等不到救援 巴西女遊客掉落印尼火山懸崖4天亡

    印尼搜救單位出動50名人員企圖搶救掉落火山懸崖的巴西女遊客，但仍無法救出。（法新社）

    印尼搜救單位出動50名人員企圖搶救掉落火山懸崖的巴西女遊客，但仍無法救出。（法新社）

    2025/06/25 11:40

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼林賈尼火山（Mount Rinjani）近日發生意外，巴西26歲女遊客瑪林絲（Juliana Marins）當地時間21日清晨登山時不慎墜落約500公尺深的火山峽谷，由於遲遲等不到救援，瑪林絲受困4天後被發現死亡。

    綜合外媒報導，巴西26歲女遊客瑪林絲21日與數名旅伴一起攀登林賈尼火山，不料失足墜落至火山口旁的陡峭山崖，瑪林絲起初仍有活動跡象，被發現受困火山內部約180公尺處，不過由於沙質地形鬆軟，23日瑪林絲已經滑落到500公尺深，數百萬巴西民眾關注救援進度，但最終仍傳出憾事。

    印尼國家搜救機構負責人薩菲（Mohammad Syafii）表示：「沒有發現生命跡象」，經過4天的密集搜索，在極其惡劣的地形和天氣條件下，他們使用熱成像無人機在一個彈坑旁找到了瑪林絲的屍體。

    消息傳出後引發巴西國內憤慨，巴西駐雅加達大使館指責印尼政府起初捏造瑪林絲獲救的消息，稱在她墜落幾個小時後就找到了她，並給了她食物和水，誤導了瑪林絲家人，這讓巴西國內的憤怒進一步加劇。對此，印尼政府並未回應。

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