在南海及台海將有更多自由航行 英外相：持續與台灣維持聯繫

拉米強調，英國將持續支持自由航行行動，保持與台灣之間的合作關係。（路透）

2025/06/25 11:50

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國外交大臣拉米（David Lammy）24日在下議院發表聲明，提及英國政府對於中國政策的最新立場。拉米強調，英國將持續支持自由航行行動，保持與台灣之間的合作關係。拉米在應詢也證實，未來英國在台海、南海會有更多自由航行行動。

綜合外媒報導，拉米在下議院發表聲明，向議員們通報政府在跨部門審查後對中國政策的最新立場。拉米表示，中英關係是「最複雜的雙邊關係」，而中國與香港是英國第三大貿易夥伴，中國本身的實力是無法迴避的事實，不與中國接觸並非是選項之一，英國政府對於中英關係進行審查，目的在於制定長期戰略，持續引導英國的對中政策，而英國的對中政策必須基於國際法與威懾力量。

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拉米提到，英國將繼續中國在南海的危險和破壞穩定的活動，並提及他過去訪問菲律賓時「親眼目睹這些活動」；英國將繼續與地區夥伴合作，支持航行自由，並譴責中國的侵權行為未來將加倍支持「澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）」協議。

拉米強調，英國絕不會迴避關注人權議題，特別是新疆和西藏的局勢；英國堅持要求中國履行《中英聯合聲明》中的承諾，包括廢除《國家安全法》和釋放黎智英。針對台海議題，拉米提到，英國不會改變長期以來對台灣的立場，將與台灣在貿易、教育和創新領域中維持非正式但充滿活力的聯繫關係。

英國國會議員施蒙德（Desmond Swayne）24日在下議院提及，英國海軍巡邏艦史佩號（HMS Spey）穿越台灣海峽，藉此維護「在南海重要的國際航行自由」，並詢問拉米是否同意他關於史佩號及其行動的說法、以及英國未來是否將有更多類似行動。拉米應詢時，對這兩個問題皆正面回應「是的」。

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