轟炸伊朗核設施效果不佳？評估情報外洩 川普特使怒斥叛國行為

白宮發言人李威特怒斥「《CNN》假新聞再次來襲」，她表示情報界一位匿名的低級失敗者洩露機密給CNN，洩露這份評估報告顯然是為了貶低川普總統，抹黑勇敢的飛行員。（美聯社）

2025/06/25 11:00

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普稱「午夜之錘」（Operation Midnight Hammer）轟炸行動，徹底摧毀伊朗核設施，不過爆出美國情報部門的初步評估認為「效果不如預期」，可能只是將其核計劃倒退了幾個月；對此，川普政府出面駁斥，稱這是假新聞，還強調評估外流是「叛國行為」。

綜合外媒報導，美國國防情報局（Defense Intelligence Agency，DIA）初步評估外流，有4名知情人士透露，美方一份早期情報評估報告顯示，美國對伊朗3處核設施的軍事打擊，並未摧毀伊朗核計劃的核心組成部分，可能只是將其核計劃倒退了幾個月，該消息最早由美國媒體《CNN》所披露。

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對此，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）怒斥「《CNN》假新聞再次來襲」（FAKE NEWS CNN STRIKES AGAIN），她表示情報界一位匿名的低級失敗者洩露機密給CNN，洩露這份評估報告顯然是為了貶低川普總統，抹黑勇敢的飛行員，她強調：「每個人都知道，當你向目標投下14枚3萬磅炸彈時會發生什麼事，那就是徹底毀滅。」

川普特使魏科夫（Steve Witkoff）表示，他已經閱讀了美國情報部門和其他國家的損害評估報告，重申這起攻擊使伊朗失去了研發武器的能力，痛批美國的評估結果與記者分享是令人憤慨的，認為「這是叛國行為，應該進行調查。」

目前美國中央情報局和國家情報總監辦公室拒絕對國防情報局的評估發表評論。

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