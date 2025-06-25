美國麥當勞和Krispy Kreme合作失敗 停止在門市販售甜甜圈

美國麥當勞與知名甜甜圈業者Krispy Kreme合作失敗。（美聯社）

2025/06/25 10:58

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國麥當勞2024年3月與知名甜甜圈業者Krispy Kreme達成合作協議，在門市代為銷售甜甜圈，預計2026年底推廣到所有分店，但如今雙方宣布將於7月2日取消合作，理由是Krispy Kreme完全沒辦法回本。

據《美聯社》報導，美國麥當勞最初是在肯塔基州店面試賣，覺得可行後開始持續合作，全美近1.4萬間門市目前有2400間在代售Krispy Kreme甜甜圈，共有3種口味供顧客選擇，可以購買單個或整盒（6入）。

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Krispy Kreme執行長查爾斯沃思（Josh Charlesworth）對雙方合作相當看好，直指這將為消費者提供每天享用甜甜圈的機會，不過，Krispy Kreme在麥當勞銷售的模式遲遲無法回本。

美國麥當勞首席營運和客戶體驗長布蒂科弗（Alyssa Buetikofer）坦言，雙方合作的前提是Krispy Kreme能夠藉此營利。在和麥當勞合作失敗後，查爾斯沃思強調Krispy Kreme目前仍持續向各大零售商店供應甜甜圈。

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