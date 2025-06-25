駐沖繩美軍稱「這裡很危險」勒脖性侵當地女子遭判刑7年

2016年6月19日，沖繩縣民舉行大規模集會，抗議美軍基地工作人員強暴並殺害女性，並要求駐紮在沖繩的美國海軍陸戰隊撤走。（法新社資料照）

2025/06/25 11:30

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕駐日美軍再爆性侵醜聞，引發沖繩民眾強烈不滿。那霸地方法院24日宣判，22歲美國海軍陸戰隊士兵克萊頓（Jamel Clayton）因性侵並傷害一名陌生女子，被判處七年有期徒刑。

據《NHK》報導，這起事件發生在2024年5月，當時受害女子獨自步行時，遭克萊頓強行尾隨、勒頸並試圖脫去其衣物。女子奮力掙脫後向警方報案。法院認定犯罪手法極度危險、可能致命，判處克萊頓有期徒刑七年。

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儘管被告否認犯行，堅稱未企圖性侵，辯方並考慮提出上訴，但法院採信受害者證詞，強調內容具體可信，符合真實經歷者的敘述，並指出女子案發後即時向警方報案、並向友人傳訊，證詞與通訊內容一致，顯示其心理創傷深重。

受害者表示，當時她獨自走在路上，克萊頓以「這裡很危險」為由接近，雖屢次拒絕仍遭對方糾纏，隨後被從背後勒頸1至2分鐘。她痛斥被告事後仍堅稱無罪，「讓我完全無法原諒」，並表示事發後因恐懼症狀影響生活，甚至無法上班。

這起案件只是冰山一角。根據沖繩警方資料，2024年就有至少80名與駐日美軍相關的人員因涉刑事案件遭起訴，其中至少四起為性侵案件。僅2024年12月，一名美國空軍成員即因強暴並綁架一名未成年少女，被判處五年徒刑。

沖繩縣目前駐有約70%的美軍在日兵力，約5.4萬人駐日美軍中絕大多數集中於此。長年來，基地噪音、事故與犯罪問題不斷，加上美軍司法豁免及軍紀鬆散，成為沖繩居民與中央政府之間的長期對立焦點。

最引人憤慨的前例，莫過於1995年三名美軍人員集體性侵一名12歲女童的駭人事件，當時激起數萬人走上街頭抗議，要求重新檢討《美日安保條約》。

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