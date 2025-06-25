不再只是傳說！「白沙足跡」獲科學認證 改寫人類遷徙史

新墨西哥州白沙國家公園出土的古人類足跡，保存於石膏沙層下，清晰可見趾部與行走方向，顯示人類早在2萬多年前已活動於此地。（圖：David Bustos／White Sands National Park ）

2025/06/25 10:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕人類踏上美洲大陸的時間線，如今被正式改寫。一項發表於權威期刊《科學進展》（Science Advances）的最新研究，以更堅實的多重證據，證實美國新墨西哥州白沙國家公園（White Sands National Park）發現的古人類足跡，年代可追溯至2萬1千至2萬3千年前，徹底終結長年科學爭議。

根據《科學警報》（Science Alert）報導，這批足跡最早於2021年被揭露，初步年代推測來自藨草（Ruppia）種子與花粉的碳十四定年，但因植物材料可能受地形與環境影響，導致準確性受質疑。

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此次由亞利桑那大學考古學家霍樂迪（Vance Holliday）領銜的新研究，改採泥層中石英顆粒的光激發發光測年法（optically stimulated luminescence），並結合地磁變化與沉積層特徵交叉比對，所有結果一致指向足跡年代介於2萬7百年至2萬2千4百年前，為末次冰河時期所留下的歷史印記。

當時的白沙地區並非現今的沙漠，而是名為奧特羅湖（Lake Otero）的巨大淡水湖泊邊緣，遍布濕地與水源。古人類在此遷徙、覓食，留下長達數百公尺、包括兒童與青少年的連續足跡，呈現出萬年前生活的真實畫面。

研究團隊強調，這些獨立來源的科學證據彼此吻合，不可能全都巧合出錯。霍樂迪表示：「若所有不同方法的結果都一致、卻仍錯誤，那只能說是極端的巧合。」這項發現不僅為美洲人類史釘下最早足跡，也挑戰克洛維斯文化（Clovis culture）為人類首批美洲定居者的傳統觀點。

學界普遍認為人類約在1萬3千年前抵達美洲，此項成果則將時間線大幅推前近1萬年，重新定義人類跨洋遷徙的歷史起點，並將啟動對早期移民路徑與行為的深入重建。

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