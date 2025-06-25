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    預言7/5將發生大災難？日本漫畫家龍樹諒改口：沒說那天一定會發生事情

    日本2011年3月11日發生東北地方太平洋近海地震，伴隨巨大海嘯引發大規模災害。（美聯社）

    日本2011年3月11日發生東北地方太平洋近海地震，伴隨巨大海嘯引發大規模災害。（美聯社）

    2025/06/25 12:13

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本漫畫家龍樹諒曾在著作中準確預知日本311大地震，並預言今年（2025年）「7月5日日本將發生大災難」，引爆話題，隨著時間逼近，甚至導致中國赴日遊客驟減。龍樹諒本月出版新作，對此修正說法，稱當時的作品是由出版社主導，「並不是說7月5日一定會發生什麼事情。」

    《產經新聞》 報導，今年70歲的龍樹諒，因在1999年出版的《我所看見的未來》中寫「大災難在2011年3月」，命中東日本大地震，轟動一時。

    該著作於2021年10月由飛鳥新社發行《我所見的未來 完全版》，書中寫道：「下一場大災難可能會是『2025年7月5日』」。

    這本書的中文版出版後，隨即在中國引發熱議，許多網友認為「在7月5日前後訪日可能會有危險」，甚至出現避開這段期間訪日的風潮。

    龍樹諒本月出版了新作《天使的遺言》，對「7月5日」這個具體日期調整了說法，改口「那天不一定會發生大事」。她也表示，「作品受到高度關注，證明了大家的防災意識提升」。

    《我所看見的未來》完全版的日語原版封面和書腰文宣。（擷取自維基百科）

    《我所看見的未來》完全版的日語原版封面和書腰文宣。（擷取自維基百科）

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