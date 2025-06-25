轟炸只讓伊朗核計畫延遲數月？ 白宮駁斥：被魯蛇外洩的錯誤情報

針對外傳國防情報局初步評估報告任認為美軍對於伊朗核設施破壞程度不如預期，白宮發言人李威特表示：「這份所謂的評估報告完全錯誤，原本被列為『最高機密』，卻仍然被情報界某個匿名的低級魯蛇洩露給CNN。」（歐新社）

2025/06/25 10:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美軍21日派出多架B-2轟炸機空襲伊朗三處核設施，美國總統川普表示，伊朗的關鍵核濃縮設施已被徹底摧毀，不過有知情人引用美國國防部的初步評估報告內容，指稱美軍轟炸並未摧毀伊朗核計畫的核心部分，可能只會讓伊朗核計畫進度延遲數個月。對此，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）出面駁斥此說法。

根據美國《CNN》報導，知情人士引述國防部下轄的國防情報局（Defense Intelligence Agency）做出的初步評估報告，兩位知情人士表示，伊朗的濃縮鈾庫存並未被摧毀。其中一位人士表示，離心機基本上「完好無損」。另一位消息人士則聲稱，伊朗的濃縮鈾庫存已在美國襲擊前就從設施轉移至他處，「因此國防情報局的評估是，美國的行動最多會讓伊朗核計畫進度倒退幾個月」。

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針對評估報告，白宮承認此篇評估報告的存在，但是並不同意其內容。白宮發言人李威特透過聲明表示：「這份所謂的評估報告完全錯誤，原本被列為『最高機密』，卻仍然被情報界某個匿名的低級魯蛇洩露給CNN。」李威特強調：「這份所謂的評估報告之所以外洩，顯然是為了詆毀川普總統，並抹黑那些完美執行任務、摧毀伊朗核計劃的英勇飛行員。大家都知道，當你把14枚3萬磅的炸彈精準投下時，結果就是徹底摧毀。」

《CNN》報導指出，目前所有消息來源均未說明國防情報局的評估與情報界其他機構的觀點有何差異，美方目前仍在繼續蒐集情報，包括來自伊朗內部的情報，以評估伊朗的具體損失。

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