伊朗核計劃「被美軍摧毀」 共和黨參議員稱需更多資訊才能知曉

根據美國情報部門初步評估，美國上週對伊朗三處核設施的軍事打擊，並未摧毀伊朗核計劃核心部件。圖為伊朗伊斯法罕核子研究設施。（路透）

2025/06/25 10:40

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕根據美國情報部門初步評估，美國上週對伊朗三處核設施的軍事打擊，並未摧毀伊朗核計劃核心部件，可能只會使其核計畫推遲數月。這一初步調查結果與美國總統川普反覆聲稱的「徹底摧毀」伊朗核設施說法相矛盾。對此共和黨參議員們表示，無法確認真相，還需等待更多資訊揭曉。

根據《CNN》報導，長期對伊朗持鷹派立場的共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）指出，他不知道伊朗核計劃是否被美國確實摧毀，希望在26日重新安排的參議院簡報會上，審查美國對伊朗空襲造成的損害評估。

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共和黨參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）聲稱，他無法確認伊朗核計劃是否如川普所說「徹底摧毀」，但他確信伊朗核計劃已被大幅挫敗。他強調「這不僅對該地區而言是場勝利，對我們國家的安全利益也是如此。」

共和黨參議院軍事委員會主席、參議員威克（Roger Wicker）說，他希望情報部門初步評估是錯誤的。他表示「我也不確信它是準確的，讓我們拭目以待。」

值得注意的是，川普政府推遲24日眾議院和參議院的機密簡報會，對此共和黨淡化針對伊朗事情進行機密簡報的必要性。曾在軍隊服役20多年的共和黨德州眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales）指出，真正敏感資訊沒必要讓人知道，其他細節很快就會曝光。

曾在海軍擔任直升機飛行員20年的共和黨德州眾議員埃爾齊（Jake Ellzey）聲稱，只要眾議院共和黨領導層成員獲得機密簡報，他就感到滿意。

曾在美國空軍服役的共和黨愛荷華州眾議員納恩（Zach Nunn）則反駁民主黨人獲取資訊困難的說法。他說「我認為這群人在玩弄政治把戲！」

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