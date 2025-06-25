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    南韓統一部改名？部長被提名人挺川金會 批尹錫悅毀棄兩韓關係

    南韓統一部長被提名人鄭東泳24日表示，正積極考慮對統一部進行改名。（歐新社）

    南韓統一部長被提名人鄭東泳24日表示，正積極考慮對統一部進行改名。（歐新社）

    2025/06/25 10:41

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓統一部長被提名人鄭東泳24日表示，實現和平穩定才能謀求兩韓統一，因此考慮對統一部改名；他並公開支持北韓、美國舉行領導人會談，稱此舉將幫助緩解緊張局勢。

    《韓聯社》報導，北韓領導人金正恩2023年底將兩韓關係定調為「敵對國家」，並宣稱不再追求統一。南韓部分意見認為，重啟兩韓對話需要刪除統一部名稱中的「統一」二字，鄭東泳24日對此表達了贊同立場。

    談及與北韓重啟對話的可能性，鄭東泳表示，兩韓關係在尹錫悅政府時期急劇惡化，但尹錫悅政府已退出歷史舞台。正因如此，重塑新的兩韓關係格局顯得格外重要。

    鄭東泳譴責尹錫悅政府將統一部旗下負責兩韓會談、交流合作、支持開城工業區等業務的部門整合為「南北關係管理團」，批評這是「失常」。

    鄭東泳強調，近6年來兩韓關係全面陷入僵局的狀態是失常的，恢復兩韓聯絡管道正常運作、防止突發性衝突是統一部的首要任務。

    而對於南韓民間團體散布反北韓傳單一事，鄭東泳稱，24日上午已與被北韓綁架者家屬團體代表進行通話。該團體考慮停止散布傳單，他對此予以高度評價。

    針對北韓、美國領導人是否應舉行會談，鄭東泳則認為，美國總統川普（Donald Trump）和金正恩舉行會談將大大有助於緩解緊張局勢、實現和平穩定，因此南韓表示支持。

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