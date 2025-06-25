南韓狗肉禁令後續處置不當 約50萬隻狗恐遭安樂死

南韓2024年初通過禁食狗肉的法案近期爆出許多問題，示意圖。（法新社）

2025/06/25 10:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓2024年初通過禁食狗肉的法案，規定食用犬養殖業者須在法案通過3年內關閉養殖場，然而有不少人質疑，僅3年不足以讓這個在韓國維持多年的行業退場，同時政府也沒有提供全國農場約50萬隻狗足夠的保障措施，有專家指出，若不妥善處理此問題，這些動物的下場恐將執行安樂死。

據《BBC》報導，南韓2024年初通過的禁食狗肉法案近期問題頻傳，不少養殖戶表示，如今禁令時限已過半，但還是有大量的狗沒有出售，導致這些農場沒辦法關閉，因此沒有收入來源，許多人為求生存只得借錢，但最後就是面臨還不出債的窘境。

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南韓分支終結狗肉交易與食用運動負責人李相慶（Sangkyung Lee，譯音）提出相同看法，他說，這些狗的安置確實是問題，由於在該行業飼養的狗都是較為大型的品種，因此與韓國高度都市化社會中，公寓大樓所需的小型犬不同。

李相慶補充，再加上這些狗大多數都是土佐鬥犬（Tosa），在韓國被認為是危險品種，需要政府批准才能作為寵物飼養，所以安置問題將會變得更加複雜。

李相慶提到，目前動物救助所已經爆滿，但還是有很多狗無處可去，最終恐面臨安樂死，就連當地動保團體也不能否定安樂死是能解決問題的辦法之一。對此南韓政府表示，對動物施行安樂死並不在本次計畫內。

2024年南韓1項民調發現，只有8%的受訪者表示在過去12個月內嘗試過吃狗肉，低於2015年的27%，顯示南韓近10年來食用狗肉的人數逐漸減少，但後續如何處理養殖業者以及安置這些狗的問題，顯然是政府以及民間需要共同面對的挑戰。

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