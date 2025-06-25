為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以伊衝突成照妖鏡 美媒：揭示中國影響力僅限「商業利益」

    中國領導人習近平（右）2023年2月於北京會見伊朗前總統萊希（左）。（路透資料照）

    中國領導人習近平（右）2023年2月於北京會見伊朗前總統萊希（左）。（路透資料照）

    2025/06/25 09:03

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一場中東的戰火，意外揭開了中國大國影響力的真實面貌。根據《美聯社》的深度分析，儘管北京長期將伊朗視為重要夥伴，但在近期以色列與伊朗的衝突中，中國大國口號喊得震天價響，實際行動卻異常謹慎，除了外交辭令外未提供任何實質支持，凸顯其影響力僅限於商業利益，在真槍實彈的衝突面前，是一個規避風險、缺乏干預能力的「紙老虎」。

    當以色列空襲伊朗後，北京表面上擺出了力挺盟友的姿態：高調譴責攻擊、中國領導人習近平與俄國總統普廷通話、外交部長王毅也致電伊朗外長。然而，行動僅止於此。分析直指，中國並未提供任何軍事援助、無人機零件或緊急信貸，所有反應都僅是精心校準過的外交辭令，旨在安撫德黑蘭，同時又不得罪沙烏地阿拉伯等其他夥伴，更要避免招來美國制裁。

    華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）中國問題資深研究員辛格頓（Craig Singleton）一針見血地總結，北京的反應就是「穩定的買石油，加上儀式性的呼籲對話，僅此而已。」他指出：「這暴露出中國的波斯灣足跡是商業性的，而非戰備性的。當飛彈滿天飛時，北京吹捧的『戰略夥伴關係』就縮水成一紙聲明。」

    這種「口惠而實不至」的策略，根本原因在於中國在中東巨大的經濟與能源利益。南京大學國際關係學院院長朱鋒分析，中東的動盪不符合中國的商業利益與經濟安全，是北京「絕對不願看到」的。事實上，伊朗出口的石油約有8到9成流向中國，是維持其工業生產的命脈。因此，當伊朗國會揚言封鎖荷莫茲海峽時，中國外交部反而公開呼籲各方為局勢降溫，以免影響全球經濟。

    蘭德公司（RAND）中國研究中心主任白明（Jude Blanchette）認為，面對中東快速變化的複雜局勢，北京「既缺乏外交能力，也缺乏風險胃納」去介入。因此，儘管伊朗是中國「一帶一路」倡議的重要節點，也是抗衡美國的上海合作組織（SCO）成員，但北京的盤算遠比單純的結盟複雜。

    紐約智庫「蘇凡中心」（The Soufan Center）的分析報告總結，這場衝突揭示了北京對其夥伴的支持，受到一系列複雜利益的限制，包括避免得罪主要經濟夥伴與避免升高與西方的緊張關係。說到底，中國想要的是廉價的伊朗石油和「和平締造者」的媒體頭條，卻希望由華盛頓去承擔所有硬實力的風險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播