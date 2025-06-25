館長「廁所有門」驚法媒 世界報：中國招募網紅大外宣

2025/06/25 08:58

網紅「館長」陳之漢10日啟程前往中國上海，連續幾天在當地開直播，他宣稱是要讓台灣人看到中國的實況。（資料照，記者朱沛雄攝）

〔中央社〕館長陳之漢日前遊中國上海，一句「廁所有門」震驚網友，也引起法媒關注。世界報今天報導指出，北京近年大外宣換新手段，招募已有粉絲基礎的網紅，到中國旅遊，甚至負責所有開銷，以進行國際政治宣傳，改善形象。

世界報（Le Monde）駐北京記者在24日的報導中寫道，6月10日，館長陳之漢還沒走出機場就開始對航廈的普通廁所「奇怪地」驚嘆，「廁所有門啦，而且超漂亮的」，表示和中國舊式公共衛生間不衛生的形象完全不同。

文章表示，這位前黑道幫派成員將過去組織犯罪拋在腦後，如今變身為健身房老闆、網紅，一度也曾批評中國對台灣的滲透。2019年，香港反送中抗議後，他甚至組織了「反紅媒」遊行，這也讓他於2022年遭到開槍襲擊。

然而，陳之漢又再度改變立場，並開啟中國上海的6天行，目的就是要只以正面的角度，向他的頻道訂閱者呈現中國。「他已經忘了過去他對中國政權的批評，只是不停地在632公尺前的世界第三高大樓、電動汽車或舒適的高鐵頭等廂內展現自己有多驚艷」。

針對立場急轉彎，陳之漢表示，他沒有拿北京任何一毛錢，但期待能拓展中國的生意機會。

世界報今天報導指出，北京近年大外宣換新手段，招募已有粉絲基礎的網紅到中國旅遊，並以台灣網紅「館長」陳之漢為例，還沒走出機場就開始對普通廁所「奇怪地」驚嘆。（圖擷取自Le Monde）

世界報指出，「陳之漢也因此加入了中國用來推廣新型政治宣傳的一長串網紅名單中。這種新型外宣，是透過已經有一定粉絲基礎的知名人物，作為中國現代化的傳聲筒」。

6月3日，中國青年報臉書英文粉絲專頁張貼一則關於「中國—全球青年影響者交流計畫」的公告，表示在7月期間，中國的5座城市有提供報銷旅行費用的機會，前提是要能在自己的社群平台上分享見聞論述，並擁有超過30萬名訂閱者。

駐北京記者寫道，利用外國人服務中國並不是新手段，中共創建者毛澤東在1930年代就利用美國記者史諾（Edgar Snow），撰寫對共產黨運動有利的報導。

中國國家主席習近平2013年上任幾個月後，就提出「講好中國故事」的重要性。接著便設立不同電視頻道，聘用多國語言記者以及幾位外國人，「幾乎逐字逐句地重複官方對這些最敏感問題的論述。不過，若這些信差沒有觀眾，那還有何用呢？」

因此，中國便把目光轉向網紅，「這些網紅能協助改善中國形象，好讓外國輿論接下來能更接受北京論述。這個新手段政治性比較不強，政府不會強迫使用在外國人聽來難以接受的官方遣詞，而是激起他們對更有共識主題的興趣」。

就在館長陳之漢訪上海之前，網名iShowSpeed的20歲美國知名直播主Darren Watkins也到中國旅遊。在YouTube上擁有4000萬、Instagram上3600萬訂閱的他，被中國網友稱為「甲亢哥」。

他於今年3月造訪中國幾週，在影片中大表對中國長城、成都以及少林武功的讚嘆。官媒甚至撰文恭賀他這趟成功的旅行，尤其是在美國政府對中國態度越發強硬之際。

環球時報對這位網紅「我不知道為何人們忽視中國」的提問表達讚許，稱「這番言論引發許多生活在西方反中宣傳泡沫裡的觀眾共鳴」，並認為甲亢哥展露了「真實中國」的面貌，也藉此機會展現世界沒有看到中國「先進一面」的沮喪之情。

世界報指出，近日則輪到出身香港、13歲隨家庭移民美國加州喜劇演員的歐陽萬成（Jimmy O. Yang）。他在6月初在香港赤柱海濱，展示海灘說道，「大家看看，這比任何地方都好，甚至是義大利」。

香港當地政府與中國肩並肩啟動宣傳活動，香港旅遊發展局以「眼見為實」為主軸，邀請上百位像歐陽萬成一樣的網紅於7到8月間訪港，累積追蹤人數約1億。

最後世界報寫道，當陳之漢這名前有黑道背景和政權批評者在中國旅遊時，台灣政府正努力提醒人民，自2024年初以來，有132名台灣公民在中國被捕或被拘留後至今下落不明。

「但這位健身人士仍嚐到了些苦果。」在上海街道上，一位路人問了他敏感問題：「你是哪國人？」

若回答台灣，就會得罪中國，不僅打壞經商的如意算盤，更可能因觸犯反分裂法而招致牢獄之災。若回答中國，他可能就會惹怒大部分的台灣人。「氣氛有些尷尬，陳之漢選擇避而不答」。

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