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    雙贏？以伊「12日戰爭」結束 雙雙宣稱獲「歷史性勝利」

    以色列總理納坦雅胡24日發表聲明指出，在結束12天衝突後，以色列取得「歷史性勝利」，將由世世代代所銘記。（路透）

    以色列總理納坦雅胡24日發表聲明指出，在結束12天衝突後，以色列取得「歷史性勝利」，將由世世代代所銘記。（路透）

    2025/06/25 07:12

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列與伊朗在經過12天交戰後，在美國總統川普與卡達的斡旋下結束衝突，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）24日發表聲明指出，在結束12天衝突後，以色列取得「歷史性勝利」，將由世世代代所銘記。而伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）也發出聲明，同樣強調伊朗取得「歷史性勝利」。

    綜合外媒報導，納坦雅胡在演說中強調，以色列消除了「兩大生存威脅」，便是伊朗正在推動研發的核武以及彈道飛彈，「如果我們現在不採取行動，以色列將在不久的將來面臨毀滅」。納坦雅胡指出，美國總統川普的行動可說是史無前例，感謝他為保衛以色列、消除伊朗核威脅所做出的貢獻。納坦雅胡說：「以色列在白宮從未有過像川普總統這樣的朋友，我非常感謝他與我們共同努力。」

    針對伊朗核計畫，納坦雅胡表示以色列已徹底摧毀伊朗的核計畫，未來如果伊朗有人想試圖重啟、恢復核計畫，以色列將以同樣的力量與決心來阻止。納坦雅胡也特別重申，伊朗不會擁有核武。

    伊朗總統裴澤斯基安24日向伊朗全國發表聲明，強調這場「最新的勝利」是伊朗人民反抗美國猶太復國主義侵略行為時堅定、團結的結果。裴澤斯基安指出，這場由猶太復國主義政權發起、以虛假藉口進行的恐怖主義侵略行動，正值伊朗透過參與談判努力消除誤解之際，而侵略者在遭受歷史性的嚴厲懲罰後，同意停止戰爭。

    裴澤斯基安聲稱，儘管伊朗民眾、科學家與英勇的指揮官因此犧牲，加上多處基礎設施損毀，「但侵略者在嚴格的媒體審查下，所遭受的損失其實遠超出我們的想像」，侵略者未能實現其摧毀核設施、破壞核子知識以及煽動社會動盪的目標。裴澤斯基安同時也向伊朗人民與伊朗軍隊致謝，強調這場「歷史性勝利」應歸功於伊朗人民。

    伊朗總統裴澤斯基安發表聲明向伊朗人民與伊朗軍隊致謝，強調這場「歷史性勝利」應歸功於伊朗人民。（歐新社）

    伊朗總統裴澤斯基安發表聲明向伊朗人民與伊朗軍隊致謝，強調這場「歷史性勝利」應歸功於伊朗人民。（歐新社）

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