美軍狂炸沒用？路透：情報評估只能讓伊朗核計畫延遲幾個月

美國國防情報局初步評估結果顯示，美軍上週末對伊朗核設施的打擊行動僅促使伊朗核計劃延遲了數個月。圖為福爾多遭空襲後的微星影像。（路透資料照）

2025/06/25 07:02

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3名消息人士向《路透》透露，美國情報部門的初步評估結果顯示，美軍上週末大費周章對伊朗核設施發動「午夜之錘」（Operation Midnight Hammer）轟炸行動，僅會讓伊朗核計畫延遲幾個月。

2名不具名的消息人士證實，初步報告由美國國防情報局（Defense Intelligence Agency，DIA）提供，其為五角大廈的主要情報機構。

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上述被列為機密的評估結果與美國總統川普（Donald Trump）及包括美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在內等美國高級官員的聲明相互矛盾。

川普政府當地時間週二（24日）向聯合國安理會表示，上週末對伊朗核設施的襲擊已削弱了伊朗的核計畫；川普此前更聲稱，伊朗核設施已被美軍「摧毀」。

對此，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）回應最先披露DIA評估結果的《美國有線電視新聞網》（CNN）時稱，該結論是「完全錯誤的」。

李威特強調：「每個人都知道，當你向目標投下14枚3萬磅炸彈時會發生什麼事，那就是徹底毀滅。」

另1名親睹DIA評估結果的美國官員指出，報告中包含許多警告和「如果」，並表示未來數天或數週內有望發布更完善分析報告。

評估福爾多（Fordow）、伊斯法罕（Isfahan）及納坦茲（Natanz）核設施的受損狀況無疑是一項艱鉅任務，DIA並非唯一承擔這項工作的美國情報部門。1名消息人士稱，DIA的評估結果並未得到普遍認可，反倒引發重大分歧。

1名不具名的美國官員坦言，美國尚不清楚伊朗受打擊的程度。但初步評估表明，攻擊行動可能不若川普政府聲稱的那樣成功。

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