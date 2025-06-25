伊朗400公斤濃縮鈾在哪裡？美副總統范斯暗示：不知道

伊朗的濃縮鈾主要儲存在伊斯法罕，當地設有一座轉換設施，可將鈾轉為可送入離心機進一步濃縮的形式。（路透）

2025/06/25 06:08

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國副總統范斯（JD Vance）24日暗示，美國日前對伊朗發動的轟炸行動，並未摧毀伊朗約400公斤接近武器級濃縮鈾的儲備。據估計，400公斤濃縮鈾足可製造10枚核彈。

范斯在接受「福斯新聞」訪問時表示，這些濃縮鈾的具體位置「不是當前的問題」，更重要的是「伊朗是否有能力將這些鈾提煉到武器級？是否能夠將這些燃料轉化為核武？」

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美國21日轟炸福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕3處核設施，試圖摧毀伊朗的核計畫。儘管這些設施嚴重損壞，但受損情況仍不明，近400公斤、濃度達60％的濃縮鈾去向也不得而知。

據信，伊朗的濃縮鈾主要儲存在伊斯法罕（Isfahan），當地設有一座轉換設施，可將鈾轉為可送入離心機進一步濃縮的形式。

不過，聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）日前表示，這些鈾儲備可能已被轉移。自戰爭爆發以來，國際檢查人員便無法前往伊朗核設施進行查驗。

范斯強調，美軍空襲伊朗的目標是讓這些濃縮鈾被「埋葬」（bury），「我認為我們成功地埋葬了它」。他說，轟炸的目的是「終止濃縮行動，切斷伊朗將濃縮燃料轉化為核武的能力。我們不希望伊朗將已經濃縮至60％的鈾，再濃縮成90％的武器級鈾，這才是真正的關鍵」。

不過，范斯堅稱，即使伊朗已將濃縮鈾轉移也不足為慮，轟炸任務已屬「成功」，因為伊朗已不具備將這些鈾轉化為武器的能力，「這就是這次行動的真正目標」。

前聯合國檢查員歐布萊特（David Albright）23日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時則指出，仍有「未被掌握」的離心機，這是美軍能否徹底摧毀伊朗核計畫的關鍵。「任務的一部分確實已完成，濃縮鈾儲備是關鍵之一。我希望這些鈾已被埋葬，但我們的理解是，伊朗事先將部分儲備移走了，我們現在不知道它們在哪裡。」

歐布萊特指出，那些尚未掌握的離心機所帶來的不確定性，意味著「這個問題還沒結束，但仍在可控制的範圍內，因為將濃縮鈾轉化為武器級鈾，不會是一個快速的過程」。

范斯22日接受美國廣播公司（ABC）訪問，被問到這批鈾是否已被摧毀時回應道：「我們會在接下來幾週努力解決這批燃料，這也會是我們與伊朗談判時要面對的議題之一。」

德黑蘭已明確表示，不願就鈾儲備展開談判。這批鈾可能是伊朗僅存的籌碼之一。紐約時報報導，葛羅西表示，IAEA檢查員上一次見到這批燃料，是在以色列首次發動攻擊前約1週。

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