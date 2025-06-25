把CIA晾一邊！伊朗是否建造核武 川普更願相信以色列

伊朗德黑蘭東南方300多公里處的納坦茲核設施，圖為美軍空襲後的現狀。（歐新社）

2025/06/25 00:43

〔國際新聞中心／綜合報導〕當美國總統川普下令美軍轟炸伊朗核設施時，關於德黑蘭核計畫進程的動態，情報官員、外部專家與政策制定者之間的辯論，基本上已陷入近20年的僵局。如今，不同之處並非情報內容發生變化，而是川普比歷任總統更願意聽從以色列的意見，也更加不信任中央情報局（CIA）。

英國衛報24日報導，關於伊朗核計畫的長期爭論，自全球反恐戰爭高峰以來始終存在，美國情報界在此議題上相對屬於鴿派，與以色列和新保守陣營的強硬派長期意見相左。

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近20年來，美國情報機構始終認為，伊朗雖有濃縮鈾計畫，但實際上並未建造核武。這項評估自2007年起成為美方情報報告的核心觀點，導致關於伊朗濃縮鈾與「武器化」（即實際製造核彈）意義的多年持續爭論。

以色列與對伊強硬派長期主張，只要伊朗有意願，即可迅速製造核彈。然而，伊朗在2003年即已終止其武器化計畫，並自此未曾試圖實際製造核彈。有跡象顯示，伊朗政權認為，維持「可能擁有核武」的威脅，比實際擁有核武更符合其利益。

伊朗對核武保持模糊政策，與伊拉克前總統海珊對其「大規模毀滅性武器」（WMD）計畫的操作方式，有明顯相似之處。海珊在第一次波斯灣戰爭後，於1990年代即已放棄發展核生化武器，但從未對美國或聯合國公開承認。當時，海珊企圖藉此讓其他國家，尤其是宿敵伊朗，誤以為他仍擁有這些武器。

遺憾的是，美國官員沒有看透海珊的心思，誤判伊拉克仍持有WMD武器，導致美國情報界史上最嚴重的失誤之一，也為布希政府2003年入侵伊拉克提供主要藉口。

報導指出，在伊拉克情報失誤的陰影下，美國情報界對伊朗核計畫的評估，對歷任總統（布希、歐巴馬、拜登）都發揮一定的抑制作用。這些總統都曾承受以色列要求，對伊朗動武的壓力，至少默許以色列自行出手。

2007年，這場辯論首次在媒體公開。當時，布希政府正陷於伊拉克與阿富汗戰爭，卻考慮對伊朗動武以終止其核計畫。正是在此背景下，美國公布2007年「國家情報評估」（NIE）報告的核心內容。這份反映美國18個情報機構共識的文件指出，伊朗在2003年已終止其核武發展計畫，並從未建造過核彈。儘管報告指稱，伊朗最快可能在2010年具備核武能力，但其核燃料濃縮計畫是商業用途，並非持續的武器計畫。

2011年的NIE報告對伊朗核計畫的評估略有變化，指稱伊朗的濃縮計畫可能升級，有潛力生產武器級濃縮鈾，但仍未發現伊朗試圖製造核彈。2011年的NIE報告不再像2007年版，清楚區分商業用途與潛在軍事用途，但結論仍是缺乏證據顯示，伊朗決定重啟其核武計畫。

儘管以色列與強硬派至今仍主張伊朗可迅速製造核彈，但美國情報界長期認為，即使伊朗有此意圖，美方仍可在遠早於實際製造成功之前，就偵測到異常跡象，並迅速採取行動加以回應。

然而，川普重返白宮後，不僅大幅撤換國家安全會議（NSC）人員，並在整個國安體系內推行意識形態清洗，明確表示他無意聽取伊朗與中東問題專家建議。川普對專家的不信任，也體現在他不久前曾公開表示：「我不在乎情報機構怎麼說」，指的就是情報界認定伊朗尚未啟動核武製造計畫。

迄今，美國情報界的立場仍基本一致：伊朗有濃縮計畫，但尚未製造核彈。國家情報首長加巴德（Tulsi Gabbard）今年3月向國會作證時表示，儘管伊朗的濃縮鈾儲量達到歷史高點，但情報界「仍判斷伊朗並未建造核武，最高領袖哈米尼也未授權，重啟2003年終止的核武計畫」。

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