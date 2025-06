川普促成以伊停火！美國會議員提名角逐諾貝爾和平獎

2025/06/25 00:22

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普於台灣時間24日宣布以色列與伊朗達成停火協議,持續12天的戰爭結束。共和黨眾議員卡特(Buddy Carter)同日致信給諾貝爾獎委員會,表示要提名川普角逐諾貝爾和平獎。

眾議員卡特24日在X平台分享自己致信給諾貝爾獎委員會的內容:「身為美國國會議員,我正式提名美國第47任總統川普角逐諾貝爾和平獎,以表彰他在調解以色列與伊朗之間的武裝衝突,並阻止全球最大的國家恐怖主義支持者,獲取致命武器方面所展現的非凡歷史貢獻。」

「近幾週,全球局勢因這場破壞區域穩定的戰爭一度瀕臨失控,然而在這次危機中,川普總統果斷採取行動,用實力促進和平,最終促成停火並平息衝突。他的聲明在全球引起重大迴響,川普總統宣布一項全面的停火協議,並讚賞以色列與伊朗都有勇氣結束戰爭。他傳遞尊重與和平的訊息,讓軍事行動完全停止不再升級,並拯救中東及全球數以千萬計的生命。」

「川普總統的影響力,在迅速達成這項原本被認為不可能的協議中非常重要。他還果斷採取行動阻止伊朗的核野心,確保世界最大的國家恐怖主義支持者沒辦法獲得核武。他在這個關鍵時刻展現的領導力,正是諾貝爾和平獎所要肯定的理想:追求和平、防止戰爭、促進國際和諧。在一個充滿歷史仇恨和政治動盪的地區,能取得這樣的突破,真的需要極大的勇氣與清晰的判斷,川普總統兩者兼具,為全世界帶來罕見的希望之光。基於以上原因,我鄭重推薦美國第47任總統川普為諾貝爾和平獎候選人。」

Thank you for your attention to this matter, @NobelPrize! https://t.co/XRHBtj8ylw