為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以伊停火 伊朗衛生部：12天至少610死、逾4700傷

    伊朗衛生部24日表示，自以色列13日發動大規模奇襲以來，該國已有600多死、逾4700人受傷。（路透）

    伊朗衛生部24日表示，自以色列13日發動大規模奇襲以來，該國已有600多死、逾4700人受傷。（路透）

    2025/06/24 23:10

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天（24日）宣布以色列和伊朗達成停火協議。伊朗衛生部今晚表示，自以色列13日發動大規模奇襲以來，該國已有600多死、逾4700人受傷。

    綜合外媒報導，以色列本月13日無預警發動代號名「雄獅崛起（Rising Lion）」奇襲行動，摧毀伊朗多座重要軍事基地、基礎設施、核設施，並擊殺多名軍事指揮官及核科學家，重創伊朗國防及核武發展計畫。

    台灣時間週二下午1點多，川普宣布以伊停火協議正式生效，結束這場進行12天戰爭。雖然沒多久後兩國再度違反協議互轟，但在川普表達強烈譴責後，目前雙方回歸停火狀態，暫時沒有進一步動作。

    13日遭受以軍襲擊至今，伊朗雖隨即展開反擊，但劣勢盡顯。伊朗衛生部今晚表示，與以色列開戰以來，該國至少有610位平民罹難、超過4700人受傷，且光是昨天（23日）就有100多人死亡。

    美軍22日開展「午夜之錘（Operation Midnight Hammer）」行動，幫助以色列轟炸包括福爾多（Fordow）地下鈾濃縮設施在內，3處具戰略價值的核設施，隔天，以色列加緊猛轟德黑蘭，重點打擊政府機構目標，包括關押政治犯的「埃文監獄」（Evin prison）與革命衛隊（IRGC）指揮中心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播