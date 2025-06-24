以伊停火 伊朗衛生部：12天至少610死、逾4700傷

伊朗衛生部24日表示，自以色列13日發動大規模奇襲以來，該國已有600多死、逾4700人受傷。（路透）

2025/06/24 23:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天（24日）宣布以色列和伊朗達成停火協議。伊朗衛生部今晚表示，自以色列13日發動大規模奇襲以來，該國已有600多死、逾4700人受傷。

綜合外媒報導，以色列本月13日無預警發動代號名「雄獅崛起（Rising Lion）」奇襲行動，摧毀伊朗多座重要軍事基地、基礎設施、核設施，並擊殺多名軍事指揮官及核科學家，重創伊朗國防及核武發展計畫。

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台灣時間週二下午1點多，川普宣布以伊停火協議正式生效，結束這場進行12天戰爭。雖然沒多久後兩國再度違反協議互轟，但在川普表達強烈譴責後，目前雙方回歸停火狀態，暫時沒有進一步動作。

13日遭受以軍襲擊至今，伊朗雖隨即展開反擊，但劣勢盡顯。伊朗衛生部今晚表示，與以色列開戰以來，該國至少有610位平民罹難、超過4700人受傷，且光是昨天（23日）就有100多人死亡。

美軍22日開展「午夜之錘（Operation Midnight Hammer）」行動，幫助以色列轟炸包括福爾多（Fordow）地下鈾濃縮設施在內，3處具戰略價值的核設施，隔天，以色列加緊猛轟德黑蘭，重點打擊政府機構目標，包括關押政治犯的「埃文監獄」（Evin prison）與革命衛隊（IRGC）指揮中心。

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