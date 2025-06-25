港府安排學生唱跳RAP歌頌香港國安法5週年 超尷尬影片曝光！

港版國安法實施5週年論壇安排香港學生用RAP歌頌港版國安法的表演，超尷尬影片曝光掀外界熱議。（圖擷取自臉書粉專「ReNews」）

2025/06/25 00:02

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港特區政府近日舉辦「港版國安法實施5週年論壇」，活動上安排香港學生用RAP歌頌港版國安法的表演，超尷尬影片曝光掀外界熱議。

2019年香港爆發的大規模「反送中運動」引發國際關注，但在中共介入下，逾萬人遭逮捕，香港國安法於次年（2020年）6月30日強行通過，從此香港在「一國兩制」保障的行政、立法、司法等制度獨立名存實亡。

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今年是港版國安法上路5週年，港府21日舉辦國安法5週年論壇，香港特首李家超致詞時提起2019年在香港發生的社會運動，宣稱當時是「暴徒肆虐」、「港獨猖獗」、「反中亂港分子顛覆主權分裂國家」，所幸中央政府在香港危急關頭果斷出手，公布實施港版國安法，「止暴制亂立竿見影，特區政府全力執行，依法打擊危害國家安全的行為和活動，社會回復秩序，市民可再安心上班，學生可再正常上課，經濟穩步發展。香港由亂到治，邁向由治及興。」

當天活動還安排學生2男2女，分別以粵語和中文唱跳RAP，歌頌港版國安法，粗製濫造的Beat，加上「香港國安法是希望之光」、「有善法加持，香港更興旺」、「有法如春風，花開滿香港」等歌詞，整段表演尷尬至極，影片曝光引發熱議。

網友紛紛表示，「聽了有夠噁心」、「稚子何辜？被逼來唱這種爛歌」、「尷尬到看不下去」、「悲哀啊，人無恥便無敵」、「香港新一代連批判思考都慢慢失去」、「只要你不尷尬，尷尬地就是別人」、「香港R.A.P」、「RAP是外國文化啊，應該要唱京劇」、「數來寶你給我說這是RAP？」。

作家顏擇雅24日轉發該影片，慨歎「如果哪天中國併吞台灣，屆時不管多少台灣人必須流亡，成為難民，或被消失，被自殺，被共同富裕，我們下一代都會以唱歌跳舞的方式歌頌一國兩制台灣方案……」。

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