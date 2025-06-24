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    報復打擊美國駐卡達空軍基地 外媒解析伊朗考量

    美國總統川普曾在五月造訪烏代德空軍基地。（法新社）

    美國總統川普曾在五月造訪烏代德空軍基地。（法新社）

    2025/06/24 21:54

    〔編譯林家宇／綜合報導〕德黑蘭23日對美軍駐卡達烏代德空軍基地發動飛彈報復打擊，但事先向卡達和美方發出警告，因此沒有造成人員傷亡。知情人士指出，華府認為伊朗的回應釋放出避免進一步升高對美情勢的訊號。

    「紐約時報」引述伊朗官員說法，德黑蘭需要回應美國奪回顏面，最高領袖哈米尼遂下令還擊，但也指示避免引發與華盛頓的全面戰爭。伊斯蘭革命衛隊（IRGC）評估後，出於兩個理由選擇烏代德空軍基地，一是該基地為區域內美軍最大軍事設施，認定有參與到B-2轟炸機的空襲行動中，二為卡達是伊朗緊密盟友之一，相信損害能夠維持在最小限度。

    英國「每日電訊報」指出，卡達具備精密防空能力，恐得耗費數百枚飛彈網才可突破。伊朗聲稱以美國空襲所投下的「碉堡剋星」對等報復，亦即14枚飛彈，難對卡達空防造成壓力，而這也在德黑蘭預料之內。

    「國際危機組織」（IGC）伊朗主任瓦茲（Ali Vaez）向紐時分析，美國打擊德黑蘭核子計畫，以色列削弱伊朗，伊朗未因軍事強權夾擊倒下且予以回擊，三方都能在宣傳上創造勝利局面。

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