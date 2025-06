時機敏感！ 北美航太防衛司令部宣布 華府6/25進行夜間防禦演習

2025/06/24 21:39

〔編譯管淑平/綜合報導〕美國協助以色列轟炸伊朗核設施後,外界擔心美國與伊朗緊張情勢升高之際,北美航太防衛司令部(NORAD)23日宣佈,將在華府和周邊地區進行夜間防禦演習。

《華盛頓郵報》24日報導,美軍官員表示,這場夜間演習將在25日午夜到次日凌晨3時舉行,軍方將出動包括F-16等數架軍方、海岸防衛隊戰機、直升機等,由於飛行高度最低僅2500英尺(約762公尺),因此從地面可見部份演訓內容。

這場演習時值以伊戰爭和美伊緊張,但是北美航太防衛司令部第601空中作戰中心發言人騰麥爾(Tyler Turnmire)強調,這次演習「與伊朗無關」,也與任何針對美國首都的立即威脅沒關係。

根據該司令部新聞稿,該部例行在華府上空進行這類演訓,來測試軍方對多種不同可能情況的準備程度,包括侵犯領空、劫機以及其他威脅。騰麥爾說,「這對我們來說是相當常發生的事」。

The @NORADCommand will conduct Exercise FALCON VIRGO, a live-fly air defense drill, on June 25, 2025, from midnight to 3:00 a.m. EDT in the NCR. Scenarios are meticulously supervised by #NORAD.@aircombatcmd @usairforce @AirNatlGuard @CivilAirPatrol @uscoastguard pic.twitter.com/V6N6b0tohB