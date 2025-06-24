時機敏感！ 北美航太防衛司令部宣布 華府6/25進行夜間防禦演習

美軍F-16戰機。示意圖。（歐新社檔案照）

2025/06/24 21:39

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國協助以色列轟炸伊朗核設施後，外界擔心美國與伊朗緊張情勢升高之際，北美航太防衛司令部（NORAD）23日宣佈，將在華府和周邊地區進行夜間防禦演習。

《華盛頓郵報》24日報導，美軍官員表示，這場夜間演習將在25日午夜到次日凌晨3時舉行，軍方將出動包括F-16等數架軍方、海岸防衛隊戰機、直升機等，由於飛行高度最低僅2500英尺（約762公尺），因此從地面可見部份演訓內容。

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這場演習時值以伊戰爭和美伊緊張，但是北美航太防衛司令部第601空中作戰中心發言人騰麥爾（Tyler Turnmire）強調，這次演習「與伊朗無關」，也與任何針對美國首都的立即威脅沒關係。

根據該司令部新聞稿，該部例行在華府上空進行這類演訓，來測試軍方對多種不同可能情況的準備程度，包括侵犯領空、劫機以及其他威脅。騰麥爾說，「這對我們來說是相當常發生的事」。

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